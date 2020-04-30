Депутат: заочное обучение на текущий момент надо перевести полностью на дистанционное

Елена Колеснёва, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию культуре и науке:

Система образования должна быть направлена на такие приоритеты, как доступность, качество и эффективность. И именно доступность образования мы можем реализовать сегодня с помощью дистанционных технологий. И я думаю, все со мной согласны. Потому что и географическая рассредоточенность дает возможность человеку учиться. Не зря ещё в 1939 году французское правительство создало центр дистанционного обучения для школьников-инвалидов, чтобы обеспечить им возможность получать образование. Сегодня мы говорим, что это мобильное образование, возможность, наверное, дидактических возможностей расширяется. В частности, разные материалы – и письменные, и визуализация лекций. Всё это даёт возможность, больше вариантов преподнесения того или иного материала, с одной стороны.

С другой стороны мы сегодня понимаем, что система межличностных коммуникаций и, прежде всего, тот приоритет – это живое общение, всё-таки, отходит. Есть и сторонники, и противники. Кто-то докажет и скажет, что можно сегодня и в чате общаться, и непосредственно личное общение обеспечить. Но каждый из нас помнит свои студенческие годы, и каждый из нас вспомнит обязательно какого-то профессора, доцента, который вёл занятие, особенности его преподнесения того или иного материала. И, конечно же, межличностное общение со своими сокурсниками, то есть социализация личности не заменится никогда вот этим интерактивным общением.

Но важный приоритет, если брать с позиции образовательного процесса, я вижу, прежде всего, – актуализация материалов. Сегодня мы даём возможность доступа к репозитариям библиотек, сегодня возможность выкладывать всю учебно-методическую программную документацию в Интернете и оперативно вносить туда изменения. Наверное, отпадает такое требование, которое предъявляют сегодня в системе образования, как количество учебников, учебных пособий на одного учащегося. Автоматически этот вопрос решается в той или иной степени. Но говоря о сегодняшней ситуации, особенно – в системе высшего образования, я думаю, те университеты, которые уже создали свои образовательные платформы, они имеют возможность в полной мере говорить о переходе. Но мы должны сказать, как это правильно сегодня у нас всё с законодательной точки зрения. Если говорить о действующем кодексе образования, то дистанционная форма – это у нас вид заочной формы обучения. Поэтому сопоставлять надо, как бы, заочную форму обучения и дистанционную сегодня. Но, исходя из тех реалий, которые мы имеем, наверное, весь мир подтолкнул нас к тому, что мы сегодня должны говорить не только о дистанционном обучении, но и о дистанционных образовательных технологиях. В первую очередь, для очной формы обучения. Не говоря уже о заочной, которую на сегодняшний, текущий момент, конечно, надо перевести полностью дистанционно. Исходя из эпидемиологической ситуации, которая складывается.