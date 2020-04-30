«Можно открыть, не скачивая, на компьютере или телефоне». Приложение для потенциальных волонтёров создал Красный Крест

Мария Кронда, корреспондент:

Не для кого не секрет, что мобильные сервисы являются площадкой для оказания услуг и необходимой помощи. Например, новое приложение от Общества Красного Креста, которое объединяет волонтеров страны. Коль гаджет оказался у меня в руках, позвоним автору проекта и узнаем, как оно работает.

Доброе утро, Роман! Расскажите, как пришла идея создать это приложение? Роман Моска, координатор проекта «Volunteers in аction» Белорусского общества Красного Креста:

Доброе утро, Мария! Наш проект – это приложение или сайт, который можно открыть, не скачивая, на любом компьютере или телефоне. Он состоит из двух основных модулей. Первый предназначен для волонтеров, второй модуль – это модуль администратора, там они видят информацию о зарегистрировавшихся пользователях для того, чтобы подобрать для него правильную работу. После запуска приложения они стали работать гораздо быстрее. Это значит, что сейчас мы можем помогать еще большему количеству людей.

Механизм регистрации предельно прост. Следует заполнить пустые строки краткой информацией о себе, указать номер телефона и регион. После чего ваша анкета оказывается в базе данных, и вы получаете доступ к заявкам. Мария Кронда:

Зарегистрировались. Вооружаемся защитными масками и отправляемся на выезд.

Анна Якуш, волонтер Белорусского общества Красного Креста:

Мы сейчас едем помогать одной замечательной женщине, она уже в постпенсионном возрасте, находится в зоне риска, ей нужна помощь в покупке лекарств.

Еще вчера столичный фотограф ловила счастливые улыбки в объектив фотокамеры, а сегодня получает благодарность от пожилых граждан. Заказов на съемки стало меньше, а свободного времени – больше. Проводить его решила с пользой. Анна Якуш:

К сожалению, когда я пришла в Красный Крест, этого приложения еще не было, оно было в процессе разработки. Теперь уже, конечно, все желающие могут намного быстрее приступить непосредственно к помощи людям, минув все организационные вопросы. Прибываем на первую точку. Анна Якуш:

У нас есть лист заказа, мы его заполняем для того, чтобы все было четко, чтобы не было потом взаимных претензий.

Мария Кронда:

Как часто приходят заказы? И какого рода помощь люди просят? Анна Якуш:

Заказы приходят постоянно в течение дня, по несколько раз в час. Это доставка лекарственных средств из аптек или из больниц, это доставка рецептов из поликлиник, это покупка продуктов, также на выходных бывает еще разнос информации.

Светлана Сорокина, находится на самоизоляции:

Большая благодарность службе за то, что нас, людей пожилого возраста, не забываете и помните о нас! Конечно, это очень приятно.

На этом маршрут добрых дел не заканчивается. Через приложение мы приняли еще одну заявку. Отправляемся в другой конец города. По пути закупаем необходимые продукты из списка. Анна Якуш:

Красный Крест доставляет продукты не только одиноким пенсионерам, но и также они помогают доставлять продукты из кафе, ресторанов, которые хотят помочь врачам.

Мария Кронда:

Проводят ли с волонтерами какой-то инструктаж? Анна Якуш:

Да, конечно. Прежде чем приступить к работе, ты приходишь, проходишь инструктаж, видимо, частично это можно сделать через приложение, теперь это облегчает намного процесс, и ты узнаешь, что тебе можно делать, чего тебе нужно опасаться. Тебе выдают средство защиты.

В день на сервис поступает более сотни подобных заявок из разных точек страны. Ежеминутно растет и количество неравнодушных. А значит, ни один нуждающийся в помощи не останется без внимания. Роман Моска:

В это непростое время каждый из нас может помогать тем, кто в этом нуждается. Для этого необязательно становиться волонтером, достаточно помочь своим родственникам или соседям старшего возраста.