Вручение медалей и подарков. Какие ещё мероприятия проводят для ветеранов в честь 75-летия со дня Победы

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – первый заместитель председателя Республиканского Совета Белорусского общественного объединения ветеранов – Юрий Луцык. 75 лет Великой Победе. Это значит, что люди, которые прошли войну уже в очень солидном возрасте. Сколько у нас в стране ветеранов? Удается ли следить за жизнью каждого из них, помогать и поддерживать? Юрий Луцык, первый заместитель председателя Республиканского Совета Белорусского общественного объединения ветеранов:

На данный момент осталось очень мало ветеранов. На 1 апреля было 4.806 ветеранов Великой Отечественной войны, именно участников тех, кто непосредственно участвовал в боях – 2.184 ветерана.

Конечно же, мы стараемся дойти до каждого ветерана, о каждом ветеране знаем, знаем его нужды и чаяния, заботимся о них, и по мере возможности, по мере сил и здоровья помогаем ветеранам чувствовать себя полноценными членами нашего общества.

Что включает в себя нынешняя акция? Кто в ней участвует и какие мероприятия запланированы? Юрия Луцык:

Участвуют практически все органы государственной власти, местные органы власти, ветеранские организации, Федерация профсоюзов Республики Беларусь, БРСМ, волонтеры, другие общественные организации нашей республики.

В этом году организовано и проведено медицинское обследование ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, пострадавших от последствий. Это всего около 20 тысяч человек. Органами социального обеспечения при участии ветеранских организаций всех уровней организованно проводятся обследования материально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, лиц, пострадавших от последствий войн, многих пожилых людей, одиноких инвалидов первой и второй групп, инвалидов боевых действий на территории других государств, по результатам которых районные исполнительные комитеты, городские администрации, сельские исполкомы разрабатывают и выполняют мероприятия по оказанию необходимой помощи данной категории граждан. Такую помощь получили 1.302 ветерана Великой Отечественной войны, а также лица, пострадавшие от последствий войны. Организовано вручение медалей «75 лет Победы советского народа в ВОВ» всем ветеранам ВОВ и также лицам, пострадавшим от последствий войны. Вручение медалей данной категории граждан будет завершено до 9 мая текущего года.