Образовательные платформы университетов – неполное решение для дистанционного обучения. Почему?

Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали в программе «В обстановке мира».
Нужно ли меньше платить за обучение, если его перевели на дистанционное?
Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали в программе «В обстановке мира».
Нужно ли меньше платить за обучение, если его перевели на дистанционное?
Сергей Касперович, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:
Образовательная платформа, которая есть в подавляющем большинстве университетов, есть в отдельных колледжах – это неполное решение проблемы организации образовательного процесса с использованием дистанционных технологий. Эти платформы нужно дополнять и средствами, которые позволяют обеспечивать конференц-связь, проводить видеолекции, это техническое оснащение. И, благо, могу сказать, что многие университеты уже на протяжении где-то десятка лет реализуют подходы, которые позволяют нам говорить, что это – дистанционные образовательные технологии.
В отдельных случаях, как разновидность заочной формы, дистанционная форма у нас уже реализовывалась. И сегодня мы имеем, не побоюсь этого слова, уникальную возможность сделать здесь рывок. Собственно говоря, для всей системы образования – это серьёзный, с одной стороны, вызов, с другой стороны – серьёзный мотиватор в развитии новых образовательных технологий.