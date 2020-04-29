Образовательные платформы университетов – неполное решение для дистанционного обучения. Почему?

Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали в программе «В обстановке мира» .

Сергей Касперович, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:

Образовательная платформа, которая есть в подавляющем большинстве университетов, есть в отдельных колледжах – это неполное решение проблемы организации образовательного процесса с использованием дистанционных технологий. Эти платформы нужно дополнять и средствами, которые позволяют обеспечивать конференц-связь, проводить видеолекции, это техническое оснащение. И, благо, могу сказать, что многие университеты уже на протяжении где-то десятка лет реализуют подходы, которые позволяют нам говорить, что это – дистанционные образовательные технологии.