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30 апреля: Минздрав Беларуси рассказал о новой статистике по коронавирусу

30 апреля 2020 10:20
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Новости Беларуси. На 30 апреля в Беларуси выздоровели 2 386 пациентов, у которых ранее была диганостирована коронавирусная инфекция.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в официальном Telegram-канале. 

Зарегистрированы 14 027 человек с положительным тестом на коронавирус. Это составляет 7,9 % от числа проведенных тестов.

Всего было проведено 176 625 тестов.

Умерли 89 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.

«Здоровому человеку лучше подумать о больном». Истории выздоровевших от коронавируса, которые стали донорами плазмы (читать далее). 

# Коронавирус # общество

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