30 апреля: Минздрав Беларуси рассказал о новой статистике по коронавирусу

Новости Беларуси. На 30 апреля в Беларуси выздоровели 2 386 пациентов, у которых ранее была диганостирована коронавирусная инфекция.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения в официальном Telegram-канале.
Зарегистрированы 14 027 человек с положительным тестом на коронавирус. Это составляет 7,9 % от числа проведенных тестов.
Всего было проведено 176 625 тестов.
Умерли 89 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.
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