30 апреля: Минздрав Беларуси рассказал о новой статистике по коронавирусу

Новости Беларуси. На 30 апреля в Беларуси выздоровели 2 386 пациентов, у которых ранее была диганостирована коронавирусная инфекция.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в официальном Telegram-канале.

Зарегистрированы 14 027 человек с положительным тестом на коронавирус. Это составляет 7,9 % от числа проведенных тестов.

Всего было проведено 176 625 тестов.

Умерли 89 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.