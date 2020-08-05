Депутат Виталий Уткин: «Общество и депутаты должны давать молодым людям оценки за их поступки»

Что о демографической ситуации в стране, о семейных ценностях и ответственности юного поколения думают эксперты программы « В обстановке мира » на СТВ.

Новости Беларуси. Предвыборные баталии вызвали в обществе споры по широкому кругу вопросов. Активности им добавило и Послание Президента.

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Беларусь занимает 25-ю строчку среди 179 государств в рейтингах благоприятного материнства и детства. В условиях экономической неопределенности, когда даже крупные экономики на 20-30 процентов обвалились, Беларусь продемонстрировала падение 1,5-2 процента, и уже немножечко выкарабкиваемся. Постсоветские страны смотрят на Беларусь с вопросом: выдюжит или не выдюжит. Основа всего – согласие в обществе. Самое первое и главное – Родину любить. Только тогда страна развивается, когда человек патриот своей страны.

Олег Романов, член Совета Республики:

Далеко не все представители молодежи ориентированы на семью, рождение детей.