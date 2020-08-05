Депутат Виталий Уткин: «Общество и депутаты должны давать молодым людям оценки за их поступки»
Новости Беларуси. Предвыборные баталии вызвали в обществе споры по широкому кругу вопросов. Активности им добавило и Послание Президента.
Что о демографической ситуации в стране, о семейных ценностях и ответственности юного поколения думают эксперты программы «В обстановке мира» на СТВ.
Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Беларусь занимает 25-ю строчку среди 179 государств в рейтингах благоприятного материнства и детства. В условиях экономической неопределенности, когда даже крупные экономики на 20-30 процентов обвалились, Беларусь продемонстрировала падение 1,5-2 процента, и уже немножечко выкарабкиваемся. Постсоветские страны смотрят на Беларусь с вопросом: выдюжит или не выдюжит. Основа всего – согласие в обществе. Самое первое и главное – Родину любить. Только тогда страна развивается, когда человек патриот своей страны.
Олег Романов, член Совета Республики:
Далеко не все представители молодежи ориентированы на семью, рождение детей.
Алексей Беляев, политолог:
Надо работать с молодежью и говорить на понятном ей языке и использовать понятные для неё технологии. Люди, применяющие технологии, превращают человека в нечто нечеловеческое, они расчеловечивают. Пандемия заставила перейти на современные технологии, общение через интернет, когда учитель и ученик не видят и не слышат друг друга.
Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Общество и депутаты должны давать молодым людям оценки за их поступки: если это плохо, значит, плохо; если хорошо, значит, – хорошо.
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