Депутат от Малиновки о строительстве мусороперерабатывающих и сжигающих заводов: «Мы должны здесь подключить мнение специалистов в экологии»

Как решить проблему роста коммунальных отходов, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Оксана Гайдук, заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я как депутат, избранный от Малиновки, хочу выразить пожелание моих избирателей. Чтобы, всё-таки, предусматривали строительство мусороперерабатывающих и сжигающих заводов на безопасном расстоянии от жилых кварталов. Потому что граждане, конечно, переживают за экологию своего района.

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

А там как?

Оксана Гайдук:

А там ТЭЦ-4, которая сейчас тоже особо не улучшает экологическую обстановку в нашем районе. Мы должны здесь подключить мнение специалистов в экологии.