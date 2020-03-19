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«Для наших коллег из стран СНГ это – фантастика». Чем удивительны дома на бульваре Шевченко?

19 марта 2020 11:46
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Капитальный ремонт домов обсуждали в программе «В обстановке мира».

Возможно ли в Беларуси сделать капремонт дома за 5 дней?

Геннадий Калёнов, исполнительный директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости в Беларуси:
Очень многие просто удивляются, как за небольшие достаточно деньги можно сделать такие интересные вещи. Например, наши минчане – уже так глаз немножко замылен, но например, пройтись по бульвару Шевченко. Там дома 1961-63-его годов постройки. Они все санированы, модернизированы, капитально отремонтированы. То есть для наших коллег из стран СНГ это – фантастика. Но, конечно, задача стоит о том, не радоваться тому, что есть, а двигаться дальше. И это, действительно, так и происходит.

«Для наших коллег из стран СНГ это – фантастика». Чем удивительны дома на бульваре Шевченко?-1

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Геннадий Каленов

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