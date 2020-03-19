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Минжилкомхоз: «В 2020 году мы планируем выйти на уровень извлечения вторичных материальных ресурсов в размере 25%»

19 марта 2020 11:53
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Как решить проблему роста коммунальных отходов, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Оксана Гайдук: «Нам нужны мусороперерабатывающие заводы»

Геннадий Акстилович, начальник управления по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
Буквально в 2020 году мы уже планируем выйти на уровень извлечения вторичных материальных ресурсов в размере 25%, то есть ещё на 3% подняться фактически. Параллельно ведётся работа по отказу от пластика. Это в рамках поручения главы государства. Тоже уже буквально 1 января 2021 года в общепите запрещается использование пластиковой посуды. И параллельно при этом Советом министров принято решение о модернизации промышленности в части изготовления деревянной посуды. То есть, чтобы уже была сразу же замена.

Потом – уход от мини-полигонов.  Если брать статистику с 2010 года, было закрыто около 3 тысяч мини-полигонов. Это куда фактически стихийно выбрасывался мусор. Никто не следил за тем, как он выбрасывался, какой мусор, в каких объёмах – порядка 3 тысяч.

И на сегодняшний день есть концепция, которая утверждена опять же правительством, подразумевающая строительство во всех областных центрах мусороперерабатывающих заводов – они уже фактически есть. И строительство межрегиональных точек сбора и захоронения отходов – их будет порядка 159 штук. То есть это те будут центры, которые в себе сконцентрируют все отходы и которые позволят извлекать, перерабатывать и обеспечивать минимальное захоронение. А если брать идеальную цель, то, в принципе, национальная стратегия по обращению с отходами, она подразумевает, в принципе, нулевое захоронение.

Минжилкомхоз: «В 2020 году мы планируем выйти на уровень извлечения вторичных материальных ресурсов в размере 25%»-1

# Экология # общество # Геннадий Акстилович

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