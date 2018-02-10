Все ребята талантливые, и каждый рисунок по-своему оригинальный. Подведены итоги конкурса, посвященного 100-летию Вооруженных Сил

Новости Беларуси. Об армии в стихах, прозе и живописи. Итоги творческого конкурса, посвященного 100-тию Вооруженных Сил, подвели в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Об армии в стихах, прозе и живописи. Итоги творческого конкурса, посвященного 100-тию Вооруженных Сил, подвели в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Церемония награждения победителей состоялась в символичном месте – музее истории Великой Отечественной войны. Более 2 тысяч школьников со всех регионов страны в своих работах отразили исторический путь формирования армии, а также создали собственный творческий образ настоящих защитников Родины.
В каждой номинации определили троих финалистов. Специальные дипломы и подарки получили и самые активные ребята.
Леонид Касинский, первый заместитель начальника Управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь:
Достаточно трудно из всего этого массива было выбрать победителей, поскольку все ребята талантливые, и каждый рисунок, каждый рассказ, каждое стихотворение по-своему оригинальны, по-своему замечательны.
Юные гости церемонии также приняли участие в уроке мужества. Ребятам рассказали о подвигах добровольцев, из которых создавались первые войсковые подразделения. Героях Великой Отечественной и солдатских буднях в современной армии.