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Все ребята талантливые, и каждый рисунок по-своему оригинальный. Подведены итоги конкурса, посвященного 100-летию Вооруженных Сил

10 февраля 2018 13:48
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Новости Беларуси. Об армии в стихах, прозе и живописи. Итоги творческого конкурса, посвященного 100-тию Вооруженных Сил, подвели в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все ребята талантливые, и каждый рисунок по-своему оригинальный. Подведены итоги конкурса, посвященного 100-летию Вооруженных Сил-1

Все ребята талантливые, и каждый рисунок по-своему оригинальный. Подведены итоги конкурса, посвященного 100-летию Вооруженных Сил-3

Церемония награждения победителей состоялась в символичном месте – музее истории Великой Отечественной войны. Более 2 тысяч школьников со всех регионов страны в своих работах отразили исторический путь формирования армии, а также создали собственный творческий образ настоящих защитников Родины.

В каждой номинации определили троих финалистов. Специальные дипломы и подарки получили и самые активные ребята.

Все ребята талантливые, и каждый рисунок по-своему оригинальный. Подведены итоги конкурса, посвященного 100-летию Вооруженных Сил-6

Леонид Касинский, первый заместитель начальника Управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь:
Достаточно трудно из всего этого массива было выбрать победителей, поскольку все ребята талантливые, и каждый рисунок, каждый рассказ, каждое стихотворение по-своему оригинальны, по-своему замечательны.

Юные гости церемонии также приняли участие в уроке мужества. Ребятам рассказали о подвигах добровольцев, из которых создавались первые войсковые подразделения. Героях Великой Отечественной и солдатских буднях в современной армии.

# общество # Фотофакт # Леонид Касинский # Вооруженные силы Республики Беларусь

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