Все ребята талантливые, и каждый рисунок по-своему оригинальный. Подведены итоги конкурса, посвященного 100-летию Вооруженных Сил

Новости Беларуси. Об армии в стихах, прозе и живописи. Итоги творческого конкурса, посвященного 100-тию Вооруженных Сил, подвели в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония награждения победителей состоялась в символичном месте – музее истории Великой Отечественной войны. Более 2 тысяч школьников со всех регионов страны в своих работах отразили исторический путь формирования армии, а также создали собственный творческий образ настоящих защитников Родины.

В каждой номинации определили троих финалистов. Специальные дипломы и подарки получили и самые активные ребята.