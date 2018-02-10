«Самые проблематичные вопросы – дороги, ЖКХ и качество питьевой воды». Как прямые телефонные линии помогают жителям д. Коробчицы

Новости Беларуси. Звонок на прямую линию как оперативное решение вопроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В деревне Коробчицы Гродненского района местные жители постоянно информируют власть о состоянии дорог.

Алексей Алтышнин уже несколько раз обращался – и результатами остался доволен. В населенном пункте много улиц, где, в основном, гравийные дороги. Со временем образовались ямы и кочки. Мужчина просил выделить грейдер. Вопрос решился за несколько дней. А когда заснеженные улицы стали слишком скользкими, вовремя сообщил об опасности на прямую телефонную линию.

Алексей Алтышнин, житель деревни Коробчицы: Главное, что эти работы были оперативно проведены. Это уберегает и детей, и женщин, и, особенно, пожилых людей от различных травм, а автолюбителей – от аварий.

Валерий Балашов, заместитель председателя Гродненского райисполкома:

Самые проблематичные вопросы – это, конечно же, дороги, ЖКХ и качество питьевой воды. По качеству дорог есть инвестиционный фонд, который предусматривает и ямочный ремонт, и где-то капитальный ремонт дорог.

По качеству воды: в этом году уже будет строительство долгожданной станции обезжелезивания в агрогородке Свислочь.

Во время субботнего интерактива белорусы звонят уже не так часто. Например, в Гродненский райисполком поступает всего 3-4 вопроса. Некоторые проблемы решаются сразу же. В других случаях жители просто обращаются за консультацией.

Мелочей в проблемах людей не бывает – уверены здесь. Поэтому без ответа не оставляют ни одну просьбу.