Светлогорский Илон Маск. 87-летний белорус собрал собственный электромобиль

Новости Беларуси. Житель Светлогорского района удивил оригинальной конструкцией электромобиля собственного изобретения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 87-летний белорус Михаил Паркалов собрал собственную Tesla, которая хоть и развивает скорость всего чуть больше 10 километров в час, зато вполне соответствует запросам пенсионера и гарантирует полную безопасность передвижения.

Тест-драйв новинки в материале Александра Добрияна.

Крутить педали велосипеда не для него. В свои 87 Михаил Паркалов перемещается на первом в Чирковичах электромобиле.

Он никогда не слышал о Tesla. Механик от бога конструировать технику начал, когда Илон Маск еще не родился. Свой первый ветряк собрал из трофейного авиационного генератора, сразу после войны. Потом были четыре трактора и минивэн, на котором 23 года вся семья путешествовала по черноморским курортам. В 2020-м пенсионер презентовал свой первый электромобиль.

Михаил Паркалов, изобретатель:

Компактно. Для своего роста, для своего объема выполнял. Рулевое колесо сам гнул из трубки легкой.

Самодельная рама из металлопрофиля, четыре колеса от садовой тачки, два офисных стула, понижающий редуктор от бурильной установки и задний мост мотороллера «Вятка». Все это приводится в движение двумя электромоторами, в обычных автомобилях такие крутят вентилятор охлаждения радиатора.

Александр Добриян, СТВ:

Авторский дизайн, легкая алюминиевая обшивка. Масса электромобиля – всего 140 килограммов. С водителем и пассажиром силовая установка способна разогнать машину до 12 км/час. Собственно говоря, для движения по проселку больше и не нужно.

Два обычных автомобильных аккумулятора емкостью 100 А/ч заряжаются от бытовой электророзетки и обеспечивают запас хода в 15 километров. Скромно, но этого достаточно, чтобы съездить в магазин или в лес за грибами. Маловато мощности и для дрифта, но в компактности есть свои преимущества. Он верит, что техника должна делать жизнь людей легче и комфортнее. Именно эта вера движет изобретателем.

Михаил Паркалов:

При необходимости я могу его поднять и развернуться на месте.