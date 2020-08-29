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Светлогорский Илон Маск. 87-летний белорус собрал собственный электромобиль

29 августа 2020 17:04
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Новости Беларуси. Житель Светлогорского района удивил оригинальной конструкцией электромобиля собственного изобретения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

87-летний белорус Михаил Паркалов собрал собственную Tesla, которая хоть и развивает скорость всего чуть больше 10 километров в час, зато вполне соответствует запросам пенсионера и гарантирует полную безопасность передвижения.

Светлогорский Илон Маск. 87-летний белорус собрал собственный электромобиль-1

Тест-драйв новинки в материале Александра Добрияна.

Светлогорский Илон Маск. 87-летний белорус собрал собственный электромобиль-4

Крутить педали велосипеда не для него. В свои 87 Михаил Паркалов перемещается на первом в Чирковичах электромобиле.

Светлогорский Илон Маск. 87-летний белорус собрал собственный электромобиль-7

Он никогда не слышал о Tesla. Механик от бога конструировать технику начал, когда Илон Маск еще не родился. Свой первый ветряк собрал из трофейного авиационного генератора, сразу после войны. Потом были четыре трактора и минивэн, на котором 23 года вся семья путешествовала по черноморским курортам. В 2020-м пенсионер презентовал свой первый электромобиль.

Светлогорский Илон Маск. 87-летний белорус собрал собственный электромобиль-10

Михаил Паркалов, изобретатель:
Компактно. Для своего роста, для своего объема выполнял. Рулевое колесо сам гнул из трубки легкой.

Светлогорский Илон Маск. 87-летний белорус собрал собственный электромобиль-13

Самодельная рама из металлопрофиля, четыре колеса от садовой тачки, два офисных стула, понижающий редуктор от бурильной установки и задний мост мотороллера «Вятка». Все это приводится в движение двумя электромоторами, в обычных автомобилях такие крутят вентилятор охлаждения радиатора.

Светлогорский Илон Маск. 87-летний белорус собрал собственный электромобиль-16

Александр Добриян, СТВ:
Авторский дизайн, легкая алюминиевая обшивка. Масса электромобиля – всего 140 килограммов. С водителем и пассажиром силовая установка способна разогнать машину до 12 км/час. Собственно говоря, для движения по проселку больше и не нужно.

Светлогорский Илон Маск. 87-летний белорус собрал собственный электромобиль-19

Два обычных автомобильных аккумулятора емкостью 100 А/ч заряжаются от бытовой электророзетки и обеспечивают запас хода в 15 километров. Скромно, но этого достаточно, чтобы съездить в магазин или в лес за грибами. Маловато мощности и для дрифта, но в компактности есть свои преимущества.

Он верит, что техника должна делать жизнь людей легче и комфортнее. Именно эта вера движет изобретателем.

Светлогорский Илон Маск. 87-летний белорус собрал собственный электромобиль-22

Михаил Паркалов:
При необходимости я могу его поднять и развернуться на месте.

Светлогорский Илон Маск. 87-летний белорус собрал собственный электромобиль-25

На реализацию проекта у Михаила Паркалова ушло два года и около 1000 рублей вложений. В ближайших планах конструктора – зарегистрировать электромобиль в ГАИ и оборудовать кабриолет съёмной крышей для комфортной езды в дождливую погоду.

# Изобретения # общество # Михаил Паркалов # Александр Добриян # Фотофакт

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