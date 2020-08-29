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«С особым трепетом произносили слова клятвы». Новобранцы Института пограничной службы приняли присягу

29 августа 2020 17:05
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Новости Беларуси. Первокурсники Института пограничной службы приняли присягу. Всего в торжественном ритуале участвовали 87 юношей и девушек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«С особым трепетом произносили слова клятвы». Новобранцы Института пограничной службы приняли присягу-1

Уже после они принимали поздравления от родных и близких, руководства института и Госпогранкомитета.

«С особым трепетом произносили слова клятвы». Новобранцы Института пограничной службы приняли присягу-4

Принимая новое пополнение в пограничную семью, старшекурсники также не остались в стороне и поздравили ребят, выстроившись в символическую фразу «За Беларусь», ведь пограничники всегда стоят на страже независимости страны, сохраняя мир и спокойствие на ее рубежах.

«С особым трепетом произносили слова клятвы». Новобранцы Института пограничной службы приняли присягу-7

Илья Кисляк, курсант 1 курса Института пограничной службы:
С самого детства мечтал поступить в Институт пограничной службы. Для этого преодолел нелегкий путь: поступил в кадетское пограничное училище, закончил его с отличием, затем поступил в Институт пограничной службы, где на «курсе молодого бойца» офицеры дали познать такую специальность, как инспектор.

«С особым трепетом произносили слова клятвы». Новобранцы Института пограничной службы приняли присягу-10

Анжелика Тофорова, курсант 1 курса Института пограничной службы:
Я с 5 класса обучалась в Полоцком кадетском училище, и воспитатель очень хотел, чтобы я стала пограничником, начал прививать мне это с 5 класса.

Также мой отец служит в органах пограничной службы, и, чтобы продлить деятельность рода, я хотела бы тоже стать пограничником.

«С особым трепетом произносили слова клятвы». Новобранцы Института пограничной службы приняли присягу-13

Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы:
Все курсанты сегодня с особым трепетом произносили слова клятвы. Это, наверное, самая главная особенность – в сложный для страны момент показать наше единство и нашу сплоченность к защите своего государства.

«С особым трепетом произносили слова клятвы». Новобранцы Института пограничной службы приняли присягу-16

В завершение торжеств состоялась церемония открытия памятного знака «Ступени мастерства».

«С особым трепетом произносили слова клятвы». Новобранцы Института пограничной службы приняли присягу-19

Это образ лейтенанта-пограничника, выпускника Института пограничной службы.

# Институт пограничной службы РБ # общество # Сергей Жилинский # Анжелика Тофорова # Роман Подлинев # Фотофакт

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