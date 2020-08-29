«С особым трепетом произносили слова клятвы». Новобранцы Института пограничной службы приняли присягу

Новости Беларуси. Первокурсники Института пограничной службы приняли присягу. Всего в торжественном ритуале участвовали 87 юношей и девушек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже после они принимали поздравления от родных и близких, руководства института и Госпогранкомитета.

Принимая новое пополнение в пограничную семью, старшекурсники также не остались в стороне и поздравили ребят, выстроившись в символическую фразу «За Беларусь», ведь пограничники всегда стоят на страже независимости страны, сохраняя мир и спокойствие на ее рубежах.

Илья Кисляк, курсант 1 курса Института пограничной службы: С самого детства мечтал поступить в Институт пограничной службы. Для этого преодолел нелегкий путь: поступил в кадетское пограничное училище, закончил его с отличием, затем поступил в Институт пограничной службы, где на «курсе молодого бойца» офицеры дали познать такую специальность, как инспектор.

Анжелика Тофорова, курсант 1 курса Института пограничной службы:

Я с 5 класса обучалась в Полоцком кадетском училище, и воспитатель очень хотел, чтобы я стала пограничником, начал прививать мне это с 5 класса.

Также мой отец служит в органах пограничной службы, и, чтобы продлить деятельность рода, я хотела бы тоже стать пограничником.