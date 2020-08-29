«Кто-то пытается манипулировать сознанием людей». Взгляд военного эксперта на то, что сейчас происходит в Беларуси

Новости Беларуси. Элементы «цветных революций» в Беларуси прослеживаются все более явно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как уже испробованные на других государствах, так и абсолютно новые методы дестабилизации государства. Причем делают это с помощью высоких технологий и явно из-за границы.

Александр Павловский, военный эксперт, доктор военных наук:

На самом деле кто-то пытается манипулировать сознанием людей, проводя всю позицию, как это делается во многих «цветных революциях», как это делается в гибридных войнах, когда людям бросают непроверенную информацию. Вводят людей в ситуацию, когда не знаешь, чему верить.

«Технологии приходят, к сожалению, из-за границы»

Есть элементы обкатанные, есть в элементах много нового, потому что появилась убежденность, что не так просто белорусское общество. Белорусское общество не так, как, например, в других странах, реагирует на эти все позиции. И здесь надо отметить высокие технологии кого-то, потому что явного лидера нет. А технологии приходят, к сожалению, из-за границы. Когда, например, американцы возмущаются, что якобы Россия вмешивалась в их выборную кампанию, нам тоже, наверное, надо поставить этот вопрос: почему кто-то с территории, например, Польши пытается вмешиваться в нашу внутреннюю позицию? Мы сами разберемся.

Здесь самое главное что надо помнить? Это наше государство, оно существует, оно независимое. У нас имеется Конституция, которая обеспечивает жизнь нашей страны.

Каждый офицер, каждый солдат является защитником родины. Он должен защитить государство