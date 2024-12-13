Депутат Мингорсовета перечислила льготы для работающих многодетных родителей в Беларуси

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»: Какие гарантии для работающих родителей предусмотрены в сфере трудовых и пенсионных отношений? Есть ведь и налоговые вычеты. Может быть, предусмотрены какие-то другие льготы для многодетных семей? Например, на оплату питания в детских садах и школах, оплату учебников.

В современном мире, где множество вызовов стоит перед семьями, особенно перед теми, у кого более 2-3 детей, необходима комплексная поддержка, чтобы обеспечить полноценное развитие и благополучие нового поколения. Об этом и не только поговорили с гостьей проекта «Решение есть! Депутатский ответ».

Эллада Власенко, депутат Минского городского Совета депутатов:

Женщины, родившие 5 и более детей, имеют право выйти на пенсию раньше. Они имеют право выйти на пять лет раньше при условии, что они воспитывали детей до 8 лет. Если, например, женщина отработала в сельском хозяйстве, 10 лет стажа есть, и она родила 5 и более детей, воспитывала их до 16 лет, независимо от своего возраста она может выйти на пенсию.

Есть бонус для женщин, у которых 9 и более детей. Они награждены медалями за особые заслуги перед Республикой Беларусь, орденом Матери. У них повышенные пенсии.

Что касается налогов, то, конечно же, многодетные семьи имеют право на снижение подоходного налога. Для индивидуальных предпринимателей это снижение единого налога. Мамы не оплачивают государственную пошлину в нотариальных конторах, если совершаются какие-то нотариальные действия. Они не платят, если получили земельный участок, как многодетная семья. Земельный налог тоже не уплачивается. Таких бонусов тоже много, потому что это целый комплекс мер.

Что касается питания, учебников, безусловно, в школе дети получают бесплатное питание. Если говорить о дошкольниках, то оплата питания – 50 %. Дополнительное образование детей в государственных учреждениях абсолютно бесплатное. Но если, например, создаются какие-то платные кружки, то многодетным родителям тоже есть здесь льгота – это минимум 50 % оплаты. И если мы говорим о получении высшего или среднего специального образования для детей из многодетных семей, то здесь тоже есть снижение оплаты, но по утверждению руководства этого учреждения образования.