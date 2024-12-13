ЦИК принял документы для регистрации Анны Канопацкой кандидатом в Президенты

В ЦИК продолжается прием документов для регистрации потенциальных кандидатов в Президенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 13 декабря их предоставил еще один претендент.

В ЦИК пакет документов для регистрации потенциального кандидата в Президенты 13 декабря лично подала индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая. Она поделилась, что в поддержку ее выдвижения было собрано более 100 тысяч подписей.

Следующим этапом избирательной кампании с 22 по 31 декабря станет регистрация потенциальных кандидатов в Президенты. С 1 января 2025 года начнется предвыборная агитация.