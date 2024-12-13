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ЦИК принял документы для регистрации Анны Канопацкой кандидатом в Президенты

13 декабря 2024 14:23
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В ЦИК продолжается прием документов для регистрации потенциальных кандидатов в Президенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 13 декабря их предоставил еще один претендент.

ЦИК принял документы для регистрации Анны Канопацкой кандидатом в Президенты-2

В ЦИК пакет документов для регистрации потенциального кандидата в Президенты 13 декабря лично подала индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая. Она поделилась, что в поддержку ее выдвижения было собрано более 100 тысяч подписей.

Следующим этапом избирательной кампании с 22 по 31 декабря станет регистрация потенциальных кандидатов в Президенты. С 1 января 2025 года начнется предвыборная агитация.

# Президентские выборы # Выборы в Беларуси # ЦИК Беларуси

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