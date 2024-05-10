Прямой эфир

Сергеенко о строительстве соцобъектов: создание комфортных условий – это одна из важнейших функций страны

10 мая 2024 13:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Создание условий для комфортной жизни – один из важнейших приоритетов государственной политики. В Беларуси продолжается строительство социальных объектов для уязвимых категорий граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 10 мая, в деревне Александрово Шарковщинского района открыли новый жилой корпус психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов. Он рассчитан на 105 мест.

Сергеенко о строительстве соцобъектов: создание комфортных условий – это одна из важнейших функций страны-1

На строительство объекта было направлено порядка 13 миллионов рублей. Возводили, учитывая все особенные потребности будущих жильцов, организована безбарьерная среда. Есть пандусы и лифты, на стенах по внутреннему периметру всего здания поручни. В палатах максимально домашняя обстановка: новая мебель, постельные принадлежности и индивидуальные массажеры. Оборудованы комнаты гигиены и медико-реабилитационные залы. Для администрации и персонала выделено отдельное крыло.

Сергеенко о строительстве соцобъектов: создание комфортных условий – это одна из важнейших функций страны-4

Марьян Павлович, директор Александровского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов:
Появилась станция обезжелезивания, вода будет соответствовать санитарным нормам. В комнатах созданы все условия для комфортного проживания. Установлено оборудование для людей, которые находятся на постельном режиме.

Появилась в новом корпусе и первая в районе комната дневного пребывания. Благоустроена прилегающая к дому-интернату территория: установлены скамейки, столы и шезлонги. Все для комфорта и удобства людей.

Сергеенко о строительстве соцобъектов: создание комфортных условий – это одна из важнейших функций страны-7

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Создание таких комфортных условий, какие мы сегодня увидели, для людей, которые здесь находятся, живут, это одна из важнейших гуманных функций нашей страны, которая реализуется несмотря на имеющиеся экономические проблемы. К слову, в Витебской области таких домов-интернатов 15. С июля они будут уже называться социальными пансионатами, они должны соответствовать не просто по названию, а в первую очередь по своему содержанию.

Сергеенко о строительстве соцобъектов: создание комфортных условий – это одна из важнейших функций страны-10

В нынешней пятилетке в северном регионе предстоит обновить пять социальных учреждений для инвалидов и престарелых граждан. Капитальный ремонт и замена медицинского оборудования уже начались в двух районах области.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Игорь Сергеенко

Другие новости рубрики

Все новости
Более 2 тыс. учащихся объединил военно-исторический праздник «Беларусь помнит!»
10 мая 2024 13:39

Более 2 тыс. учащихся объединил военно-исторический праздник «Беларусь помнит!»

«Потомки побеждённых бросили вызов потомкам победителей». Хренин о политической ситуации в мире
10 мая 2024 13:37

«Потомки побеждённых бросили вызов потомкам победителей». Хренин о политической ситуации в мире

Принимал участие в форсировании Днепра и расширении плацдармов. «Незабытые истории»
10 мая 2024 13:35

Принимал участие в форсировании Днепра и расширении плацдармов. «Незабытые истории»

Как вылечить розацеа? Узнали у врача-дерматолога
10 мая 2024 12:39

Как вылечить розацеа? Узнали у врача-дерматолога

Генетика тоже влияет. Почему появляются фобии и как от них избавиться?
10 мая 2024 12:11

Генетика тоже влияет. Почему появляются фобии и как от них избавиться?

На это заболевание стоп приходится 80% случаев. Врач назвал первые симптомы плоскостопия
10 мая 2024 11:48

На это заболевание стоп приходится 80% случаев. Врач назвал первые симптомы плоскостопия

Что нового будет на фестивале «Большая бард-рыбалка» в 2024-м? Пообщались с директором
10 мая 2024 11:02

Что нового будет на фестивале «Большая бард-рыбалка» в 2024-м? Пообщались с директором

Боролся с бандеровцами во время войны, награждён медалью «За боевые заслуги». «Незабытые истории»
10 мая 2024 10:58

Боролся с бандеровцами во время войны, награждён медалью «За боевые заслуги». «Незабытые истории»

На ВДНХ в Москве презентуют потенциал Гомельской области
10 мая 2024 10:48

На ВДНХ в Москве презентуют потенциал Гомельской области

Со слезами и улыбками на лицах – как белорусы встретили День Победы? Самые яркие моменты
10 мая 2024 10:34

Со слезами и улыбками на лицах – как белорусы встретили День Победы? Самые яркие моменты

«Красный был издревле царским». Иерей рассказал о значении цвета в православии
10 мая 2024 10:25

«Красный был издревле царским». Иерей рассказал о значении цвета в православии

Основывается на документальных историях. Сергей Ковальчик рассказал, как создавался спектакль «Горький хлеб»
10 мая 2024 10:21

Основывается на документальных историях. Сергей Ковальчик рассказал, как создавался спектакль «Горький хлеб»