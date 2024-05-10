Сергеенко о строительстве соцобъектов: создание комфортных условий – это одна из важнейших функций страны

Создание условий для комфортной жизни – один из важнейших приоритетов государственной политики. В Беларуси продолжается строительство социальных объектов для уязвимых категорий граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 10 мая, в деревне Александрово Шарковщинского района открыли новый жилой корпус психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов. Он рассчитан на 105 мест.

На строительство объекта было направлено порядка 13 миллионов рублей. Возводили, учитывая все особенные потребности будущих жильцов, организована безбарьерная среда. Есть пандусы и лифты, на стенах по внутреннему периметру всего здания поручни. В палатах максимально домашняя обстановка: новая мебель, постельные принадлежности и индивидуальные массажеры. Оборудованы комнаты гигиены и медико-реабилитационные залы. Для администрации и персонала выделено отдельное крыло.

Марьян Павлович, директор Александровского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов:

Появилась станция обезжелезивания, вода будет соответствовать санитарным нормам. В комнатах созданы все условия для комфортного проживания. Установлено оборудование для людей, которые находятся на постельном режиме.

Появилась в новом корпусе и первая в районе комната дневного пребывания. Благоустроена прилегающая к дому-интернату территория: установлены скамейки, столы и шезлонги. Все для комфорта и удобства людей.