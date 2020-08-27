Где в Минской области ограничено посещение леса?

Новости Беларуси. Ограничения на посещение лесов сняты в большинстве районов Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Ограничения на посещение лесов сняты в большинстве районов Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Запрет пока действует только в Воложинском районе. Еще два – Столбцовский и Березинский – после проливных дождей открылись для любителей тихой охоты.
Напомним, подобные меры вводятся из-за высокого риска возникновения пожаров. На этой неделе изменилась синоптическая ситуация. На смену жаре пришла влажная погода. Риск природных возгораний минимален.