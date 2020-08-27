Где в Минской области ограничено посещение леса?

Новости Беларуси. Ограничения на посещение лесов сняты в большинстве районов Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Запрет пока действует только в Воложинском районе. Еще два – Столбцовский и Березинский – после проливных дождей открылись для любителей тихой охоты.