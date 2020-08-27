Прямой эфир

Где в Минской области ограничено посещение леса?

27 августа 2020 19:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ограничения на посещение лесов сняты в большинстве районов Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Где в Минской области ограничено посещение леса?-1

Запрет пока действует только в Воложинском районе. Еще два – Столбцовский и Березинский – после проливных дождей открылись для любителей тихой охоты.

Где в Минской области ограничено посещение леса?-4

Напомним, подобные меры вводятся из-за высокого риска возникновения пожаров. На этой неделе изменилась синоптическая ситуация. На смену жаре пришла влажная погода. Риск природных возгораний минимален.

# Пожар # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Петришенко: «Видели, когда маленький мальчик идёт по разделительной полосе проезжей части на несанкционированном мероприятии»
27 августа 2020 19:01

Петришенко: «Видели, когда маленький мальчик идёт по разделительной полосе проезжей части на несанкционированном мероприятии»

Жители Минска на митинге за мир и безопасность: почему мы должны бояться?
27 августа 2020 18:56

Жители Минска на митинге за мир и безопасность: почему мы должны бояться?

Александр Лукашенко: 3 миллиона человек – это же силища! Вышли на мирные митинги в поддержку действующего Президента
27 августа 2020 18:54

Александр Лукашенко: 3 миллиона человек – это же силища! Вышли на мирные митинги в поддержку действующего Президента