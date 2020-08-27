Петришенко: «Видели, когда маленький мальчик идёт по разделительной полосе проезжей части на несанкционированном мероприятии»

Новости Беларуси. В правительстве прошло внеочередное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних при Совмине. К обсуждению онлайн подключились представители профильных министерств и учреждений всей республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

В противоправные действия, которые совершаются на наших улицах, в активное участие вовлекаются из-за равнодушного, порой может быть где-то сознательного отношения родителей, вовлекаются наши несовершеннолетние. Только за последние две недели около 700 несовершеннолетних в целом по стране были уличены в том, что они участвуют в этих мероприятиях незаконных. Мы видели, когда маленький мальчик идет по разделительной полосе проезжей части на несанкционированном мероприятии.

Поэтому я настоятельно хотел бы попросить всех родителей, чтобы они смотрели за своими детьми, не допускали нарушения действующего законодательства в отношении участия в различного рода сомнительных мероприятиях, которые не санкционированы, на которых не обеспечивается безопасность детей.

Если родители по каким-то причинам не могут обеспечить безопасность своего ребенка и сознательно толкают его на правонарушение, то они, в соответствии с нашим законодательством, подлежат административной ответственности.