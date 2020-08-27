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Петришенко: «Видели, когда маленький мальчик идёт по разделительной полосе проезжей части на несанкционированном мероприятии»

27 августа 2020 19:01
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Новости Беларуси. В правительстве прошло внеочередное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних при Совмине. К обсуждению онлайн подключились представители профильных министерств и учреждений всей республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петришенко: «Видели, когда маленький мальчик идёт по разделительной полосе проезжей части на несанкционированном мероприятии»-1

Повод и особая тревога – участие несовершеннолетних в несанкционированных мероприятиях, которые длятся уже несколько недель.

Как было отмечено, маленькие дети и подростки, находящиеся в местах массового стихийного скопления людей, неподкрепленного соответствующей организационной поддержкой, подвергаются серьезной опасности.

Петришенко: «Видели, когда маленький мальчик идёт по разделительной полосе проезжей части на несанкционированном мероприятии»-4

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
В противоправные действия, которые совершаются на наших улицах, в активное участие вовлекаются из-за равнодушного, порой может быть где-то сознательного отношения родителей, вовлекаются наши несовершеннолетние. Только за последние две недели около 700 несовершеннолетних в целом по стране были уличены в том, что они участвуют в этих мероприятиях незаконных. Мы видели, когда маленький мальчик идет по разделительной полосе проезжей части на несанкционированном мероприятии.

Поэтому я настоятельно хотел бы попросить всех родителей, чтобы они смотрели за своими детьми, не допускали нарушения действующего законодательства в отношении участия в различного рода сомнительных мероприятиях, которые не санкционированы, на которых не обеспечивается безопасность детей.

Если родители по каким-то причинам не могут обеспечить безопасность своего ребенка и сознательно толкают его на правонарушение, то они, в соответствии с нашим законодательством, подлежат административной ответственности.

Петришенко: «Видели, когда маленький мальчик идёт по разделительной полосе проезжей части на несанкционированном мероприятии»-7

В рамках заседания рассмотрен дополнительный пакет профилактических мероприятий. Он предусматривает в том числе повышение ответственности родителей за воспитание детей.

Петришенко: «Видели, когда маленький мальчик идёт по разделительной полосе проезжей части на несанкционированном мероприятии»-10

Еще одна тема – новый учебный год. До первого звонка считанные дни. Важно не только организовать сам процесс, но и внешкольный досуг учеников. В частности, спортивные секции уже готовы к приему воспитанников.

# Государственная социальная политика # общество # Игорь Петришенко # Фотофакт

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