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ГАИ просит в Радуницу использовать общественный транспорт вместо личного авто

24 апреля 2023 10:36
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Новости Беларуси. В канун Дня поминовения усопших инспекторы ГАИ работают в усиленном режиме. Повышенный трафик наблюдается на дорогах, ведущих к местам захоронений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

ГАИ просит в Радуницу использовать общественный транспорт вместо личного авто-1

Анна Банадык, официальный представитель главного управления ГАИ МВД Беларуси:  
Наряды ДПС будут оказывать помощь участникам движения, регулировать транспортные и пешеходные потоки, контролировать соблюдение ПДД. Во избежание заторовых ситуаций, вызванных массовым посещением захоронений на личных автомобилях, ГАИ просит воспользоваться услугами общественного транспорта.  

ГАИ просит в Радуницу использовать общественный транспорт вместо личного авто-4

Работа общественного транспорта на Радуницу традиционно организуется по-особому. В Минске на линии выйдут дополнительные автобусы. Специальные экспресс-маршруты в Колодищи, Михановичи, Чижовку, Королев стан будут отправляться через каждые 15 минут. Также дополнительное транспортное сообщение организуется с кладбищами «Западное», «Лесное» и «Северное». Последнее из перечисленных самое крупное. По его территории на Радуницу будет курсировать специальный рейс. Схемы организации движения в особый для Белорусов день можно найти на сайте предприятия «Столичный транспорт и связь».  

# ГАИ # общество # Анна Банадык

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