ГАИ просит в Радуницу использовать общественный транспорт вместо личного авто

Работа общественного транспорта на Радуницу традиционно организуется по-особому. В Минске на линии выйдут дополнительные автобусы. Специальные экспресс-маршруты в Колодищи, Михановичи, Чижовку, Королев стан будут отправляться через каждые 15 минут. Также дополнительное транспортное сообщение организуется с кладбищами «Западное», «Лесное» и «Северное». Последнее из перечисленных самое крупное. По его территории на Радуницу будет курсировать специальный рейс. Схемы организации движения в особый для Белорусов день можно найти на сайте предприятия «Столичный транспорт и связь».