Могут ли в Беларуси снимать блокбастеры и кассовые фильмы? Обсудят гости в ток-шоу «По существу»

«Стоп, снято!» Говорят ли так о белорусском кинематографе? Когда отечественная киноиндустрия начнет выпускать рейтинговые блокбастеры и кассовые фильмы? «Партизанфильм» – это клише или неисправимая репутация? Кто говорит сегодня, что «кина не будет», а кто готов собственной лентой доказать обратное? В прямом эфире ток-шоу « По существу » вечером 24 апреля развернется горячая дискуссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На съемочной площадке проекта именитые режиссеры, актеры, топ-менеджеры от искусства и критики. Задать вопрос, предложить тезис для обсуждения или свое понимание процессов, присоединиться к разговору может каждый зритель. Для этого необходимо считать QR-код, который появится со стартом эфира на экране и перейти в чат на платформе YouTube.