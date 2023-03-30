«Моя маленькая детская мечта». Библиотекарь из «Зубрёнка» выиграла «Мисс Мядель – 2023»

Новости Беларуси. Красота и грация. Дарья Якян стала победительницей конкурса «Мисс Мядель – 2023», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Красота и грация. Дарья Якян стала победительницей конкурса «Мисс Мядель – 2023», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Она успешно справилась со всеми этапами конкурса: интеллект, визитка и дефиле. И обошла всех конкуренток по баллам. Девушка работает библиотекарем в «Зубренке». Проводит литературные и информационные встречи. Может часами дискутировать о поэзии и прозе. Сейчас финалистка готовится к областному этапу конкурса – кроме гардероба, творческие номера и самопрезентация.
Дарья Якян, победительница конкурса «Мисс Мядель – 2023»:
Моя маленькая детская мечта была поучаствовать в масштабном конкурсе, как «Мисс Беларусь». И чтобы попасть на такой масштабный конкурс, нужно пройти ряд кастингов. И вот я уже третий раз решаюсь попытать свою удачу, чтобы блеснуть уже во Дворце Республики на главном национальном конкурсе красоты. Конечно же, приятно быть на первом месте. И я уверена, что третий раз будет для меня счастливым.
Областной конкурс «Мисс Минщина» пройдет в Борисове. И каждый район здесь представит своих красавиц. Кто станет обладательницей короны, узнаем совсем скоро.
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