«Моя маленькая детская мечта». Библиотекарь из «Зубрёнка» выиграла «Мисс Мядель – 2023»

Она успешно справилась со всеми этапами конкурса: интеллект, визитка и дефиле. И обошла всех конкуренток по баллам. Девушка работает библиотекарем в «Зубренке». Проводит литературные и информационные встречи. Может часами дискутировать о поэзии и прозе. Сейчас финалистка готовится к областному этапу конкурса – кроме гардероба, творческие номера и самопрезентация.

Дарья Якян, победительница конкурса «Мисс Мядель – 2023»:

Моя маленькая детская мечта была поучаствовать в масштабном конкурсе, как «Мисс Беларусь». И чтобы попасть на такой масштабный конкурс, нужно пройти ряд кастингов. И вот я уже третий раз решаюсь попытать свою удачу, чтобы блеснуть уже во Дворце Республики на главном национальном конкурсе красоты. Конечно же, приятно быть на первом месте. И я уверена, что третий раз будет для меня счастливым.