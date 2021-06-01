Прямой эфир

День защиты детей отпраздновали во Дворце Независимости. Какие сюрпризы ждали маленьких гостей?

01 июня 2021 21:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Все внимание в Международный день защиты детей – маленьким жителям планеты. Вопросы воспитания, образования, поддержки семей на повестке у взрослых, ну а детям в этот день подарили праздник во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День защиты детей отпраздновали во Дворце Независимости. Какие сюрпризы ждали маленьких гостей?-1

Эти звонкие голоса во Дворце Независимости не смогла заглушить даже громкая музыка. Сюда 1 июня пригласили 210 ребят со всех уголков Беларуси. Тех, кого родители в силу разных причин не слишком балуют праздниками. Детей-сирот, малышей из опекунских, приемных и многодетных семей. Ребят успешных в учебе, творчестве и спорте.

День защиты детей отпраздновали во Дворце Независимости. Какие сюрпризы ждали маленьких гостей?-4

Кирилл Омелишко:
Я приехал во Дворец Независимости, и для меня это первый раз, у меня такие впечатления. Тут очень красиво, хорошо, есть множество игр. Мне понравилось стрелять с Angry Birds.

День защиты детей отпраздновали во Дворце Независимости. Какие сюрпризы ждали маленьких гостей?-7

Виктория Павлович:
Очень приятно, что нас пригласили в такую праздничную, веселую, яркую атмосферу, которую здесь создали.

День защиты детей отпраздновали во Дворце Независимости. Какие сюрпризы ждали маленьких гостей?-10

Зал торжественных церемоний, в котором обычно бывают политики и чиновники, в первый день лета превратился в настоящую волшебную площадку и зону для игр. Развлекательные островки – от спортивной тематики до творческой. И разве можно было не веселиться? Для юных любителей селфи – фотобудки. Для маленьких экстремалов – автосимулятор и гонки. Для самых модных – аквагрим.

День защиты детей отпраздновали во Дворце Независимости. Какие сюрпризы ждали маленьких гостей?-13

Вот эту картинку буду рисовать.

День защиты детей отпраздновали во Дворце Независимости. Какие сюрпризы ждали маленьких гостей?-16

От обилия интерактивных зон и сказочных персонажей голова идет кругом. Праздник, кажется, превзошел даже самые смелые детские фантазии. Улыбки на лицах прятались под масками, но глаза выдавали.

День защиты детей отпраздновали во Дворце Независимости. Какие сюрпризы ждали маленьких гостей?-19

В сказочный мир ребят сопровождали белорусские артисты. Яркие цирковые номера, интерактивные игры, акробатические перформансы и фокусы переносили малышей то в любимые мультфильмы, а то и вовсе в космос.

День защиты детей отпраздновали во Дворце Независимости. Какие сюрпризы ждали маленьких гостей?-22

Песни, знакомые всем от мала до велика, под аккомпанемент детского смеха эхом звучали по всему Дворцу Независимости. Организаторы тщательно составляли программу мероприятия. Искренние взгляды детей не дают солгать: этот день несомненно пополнит их копилку впечатляющих событий.

День защиты детей отпраздновали во Дворце Независимости. Какие сюрпризы ждали маленьких гостей?-25

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
Сегодняшний праздник – это дань огромного уважения к нашей молодежи, к нашему подрастающему поколению. Потому что прекрасно понимаем: от сегодняшних ребят зависит наше будущее. Потому что они придут на производства, в реальный сектор экономики, в социальную сферу и будут дальше поднимать нашу родную Беларусь на новые высоты.

«Чтобы наша страна держалась дружно». Что пожелали маленькие белорусы Президенту?

День защиты детей отпраздновали во Дворце Независимости. Какие сюрпризы ждали маленьких гостей?-28

Кульминацией праздника стал танцевальный флешмоб. Но самое приятное ребят ждало в самом конце. Подарки от Президента – яркие рюкзаки, полные игрушек и сладостей. Большой праздник для самых маленьких – это еще и первый день лета, и начало каникул, и старт оздоровительной кампании.

День защиты детей отпраздновали во Дворце Независимости. Какие сюрпризы ждали маленьких гостей?-31

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
У нас будут работать и центр дополнительного образования, и школьные лагеря традиционно, и загородные лагеря. Вот сегодня, сразу после этого мероприятия, в рамках Международного дня защиты детей я планирую поехать в лагерь «Политехник» нашего национального технического университета, где будет открываться первая смена, куда заехали детишки. И там будут тоже праздничные мероприятия.

День защиты детей отпраздновали во Дворце Независимости. Какие сюрпризы ждали маленьких гостей?-34

Поддержка материнства и детства была и будет национальным приоритетом Беларуси. В стране более 1 миллиона 800 тысяч детей, и самое главное, чтобы каждый малыш был любимым и как можно дольше верил в сказку.

День защиты детей отпраздновали во Дворце Независимости. Какие сюрпризы ждали маленьких гостей?-37

1 июня в несколько детских учреждений Могилева и Петрикова передали подарки от Президента Беларуси. В День защиты детей ребята с особенной судьбой, а значит, вдвойне нуждающиеся в особом внимании со стороны взрослых, получили сладости от главы государства. Гостей здесь встречали с белорусским радушием и гостеприимством. Развлекательная программа помогла поднять ребятам настроение в первый день лета, а те наградили всех искренними улыбками.

# Дети # общество # Кирилл Омелишко # Виктория Павлович # Анатолий Маркевич # Игорь Карпенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Чтобы Беларусь жила вечно». Какие пожелания дети писали на сердечках во Дворце Независимости?
01 июня 2021 21:10

«Чтобы Беларусь жила вечно». Какие пожелания дети писали на сердечках во Дворце Независимости?

Александр Лукашенко: я бы хотел задать вопрос Зеленскому. При желании полететь в Крым, мне как сегодня?
01 июня 2021 20:52

Александр Лукашенко: я бы хотел задать вопрос Зеленскому. При желании полететь в Крым, мне как сегодня?

«Я вижу своё видео в конспекте». В Гомеле преподаватель биохимии завела канал на YouTube, и вот что из этого вышло
01 июня 2021 20:47

«Я вижу своё видео в конспекте». В Гомеле преподаватель биохимии завела канал на YouTube, и вот что из этого вышло