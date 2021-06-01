День защиты детей отпраздновали во Дворце Независимости. Какие сюрпризы ждали маленьких гостей?

Новости Беларуси. Все внимание в Международный день защиты детей – маленьким жителям планеты. Вопросы воспитания, образования, поддержки семей на повестке у взрослых, ну а детям в этот день подарили праздник во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти звонкие голоса во Дворце Независимости не смогла заглушить даже громкая музыка. Сюда 1 июня пригласили 210 ребят со всех уголков Беларуси. Тех, кого родители в силу разных причин не слишком балуют праздниками. Детей-сирот, малышей из опекунских, приемных и многодетных семей. Ребят успешных в учебе, творчестве и спорте.

Кирилл Омелишко:

Я приехал во Дворец Независимости, и для меня это первый раз, у меня такие впечатления. Тут очень красиво, хорошо, есть множество игр. Мне понравилось стрелять с Angry Birds.

Виктория Павлович:

Очень приятно, что нас пригласили в такую праздничную, веселую, яркую атмосферу, которую здесь создали.

Зал торжественных церемоний, в котором обычно бывают политики и чиновники, в первый день лета превратился в настоящую волшебную площадку и зону для игр. Развлекательные островки – от спортивной тематики до творческой. И разве можно было не веселиться? Для юных любителей селфи – фотобудки. Для маленьких экстремалов – автосимулятор и гонки. Для самых модных – аквагрим.

Вот эту картинку буду рисовать.

От обилия интерактивных зон и сказочных персонажей голова идет кругом. Праздник, кажется, превзошел даже самые смелые детские фантазии. Улыбки на лицах прятались под масками, но глаза выдавали.

В сказочный мир ребят сопровождали белорусские артисты. Яркие цирковые номера, интерактивные игры, акробатические перформансы и фокусы переносили малышей то в любимые мультфильмы, а то и вовсе в космос.

Песни, знакомые всем от мала до велика, под аккомпанемент детского смеха эхом звучали по всему Дворцу Независимости. Организаторы тщательно составляли программу мероприятия. Искренние взгляды детей не дают солгать: этот день несомненно пополнит их копилку впечатляющих событий.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Сегодняшний праздник – это дань огромного уважения к нашей молодежи, к нашему подрастающему поколению. Потому что прекрасно понимаем: от сегодняшних ребят зависит наше будущее. Потому что они придут на производства, в реальный сектор экономики, в социальную сферу и будут дальше поднимать нашу родную Беларусь на новые высоты. «Чтобы наша страна держалась дружно». Что пожелали маленькие белорусы Президенту?

Кульминацией праздника стал танцевальный флешмоб. Но самое приятное ребят ждало в самом конце. Подарки от Президента – яркие рюкзаки, полные игрушек и сладостей. Большой праздник для самых маленьких – это еще и первый день лета, и начало каникул, и старт оздоровительной кампании.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

У нас будут работать и центр дополнительного образования, и школьные лагеря традиционно, и загородные лагеря. Вот сегодня, сразу после этого мероприятия, в рамках Международного дня защиты детей я планирую поехать в лагерь «Политехник» нашего национального технического университета, где будет открываться первая смена, куда заехали детишки. И там будут тоже праздничные мероприятия.

Поддержка материнства и детства была и будет национальным приоритетом Беларуси. В стране более 1 миллиона 800 тысяч детей, и самое главное, чтобы каждый малыш был любимым и как можно дольше верил в сказку.