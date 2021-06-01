«Я вижу своё видео в конспекте». В Гомеле преподаватель биохимии завела канал на YouTube, и вот что из этого вышло

Новости Беларуси. Преподаватель гомельского медуниверситета Марина Громыко завела блог ради хорошей успеваемости своих студентов. YouTube-канал о биохимии теперь один из любимых курсов будущих медиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Cекреты педагогики узнал Александр Добриян. Превратить свою гостиную в видеостудию Марину Громыко подтолкнул COVID-19. Когда привычные лекции отменили, преподаватель биохимии с 20-летним стажем нашла способ донести знания студентам в привычной для них форме.

Марина Громыко, старший преподаватель кафедры биологической химии Гомельского государственного медицинского университета:

Итак, вспомним, что такое автономная область. Это когда есть субстраты для развития, есть энергия, возможно выведение отходов.

Свои видео Марина Громыко называет мультиками. В роликах действительно есть оригинальный сюжет, свои герои и злодеи. Все они – печень, мышцы, эритроциты, липиды и белки – части увлекательного сериала о человеческом организме.

Александр Добриян, корреспондент:

Готовиться к экзамену по биологической химии теперь можно где угодно. В транспорте, по пути в университет, вот так прогуливаясь по набережной. Сложные лекции превратились в 10-минутные видеоролики. И такое удобство студенты оценили по достоинству.

YouTube-каналу «Рисуем биохимию» всего три месяца. За это время размещенные на нем ролики просмотрели почти 8 000 раз. Высокая посещаемость объясняется легко.

Олег Лузанов, студент Гомельского государственного медицинского университета:

Лучше обычных лекций в том, что можно поставить на паузу и зарисовать необходимые нам моменты. Моя успеваемость благодаря этому повысилась. Я начал больше разбираться, у меня начала больше заинтересованность проявляться. В целом это сказалось положительно.

Екатерина Лузаева, студентка Гомельского государственного медицинского университета:

Во-первых, подача довольно простая, красочная. Рисунки ярко описывают тему, которую преподносят нам. И большинству людей свойственно запоминать графики, схемы и рисунки. Я считаю, что канал «Рисуем биохимию» настроен на то, чтобы студентам было намного проще и легче запоминать.

На создание видеороликов у Марины Громыко уходит почти все свободное время. Но результат вдохновляет на творчество.

Марина Громыко:

Заметила, материал усваивается. Открываешь конспект, там иногда видишь теми же фломастерами, теми же карандашами. Я вижу свое видео в конспекте. И видно, что человек сидел, и не просто записывал – он конспектировал. И на итоговой я вижу: если ролик был, видео по этой теме, то пишут лучше гораздо. То есть им легче.