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«Я вижу своё видео в конспекте». В Гомеле преподаватель биохимии завела канал на YouTube, и вот что из этого вышло

01 июня 2021 20:47
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Новости Беларуси. Преподаватель гомельского медуниверситета Марина Громыко завела блог ради хорошей успеваемости своих студентов. YouTube-канал о биохимии теперь один из любимых курсов будущих медиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Cекреты педагогики узнал Александр Добриян.

Превратить свою гостиную в видеостудию Марину Громыко подтолкнул COVID-19. Когда привычные лекции отменили, преподаватель биохимии с 20-летним стажем нашла способ донести знания студентам в привычной для них форме.

«Я вижу своё видео в конспекте». В Гомеле преподаватель биохимии завела канал на YouTube, и вот что из этого вышло-1

Марина Громыко, старший преподаватель кафедры биологической химии Гомельского государственного медицинского университета:
Итак, вспомним, что такое автономная область. Это когда есть субстраты для развития, есть энергия, возможно выведение отходов.

«Я вижу своё видео в конспекте». В Гомеле преподаватель биохимии завела канал на YouTube, и вот что из этого вышло-4

Свои видео Марина Громыко называет мультиками. В роликах действительно есть оригинальный сюжет, свои герои и злодеи. Все они – печень, мышцы, эритроциты, липиды и белки – части увлекательного сериала о человеческом организме.

«Я вижу своё видео в конспекте». В Гомеле преподаватель биохимии завела канал на YouTube, и вот что из этого вышло-7

Александр Добриян, корреспондент:
Готовиться к экзамену по биологической химии теперь можно где угодно. В транспорте, по пути в университет, вот так прогуливаясь по набережной. Сложные лекции превратились в 10-минутные видеоролики. И такое удобство студенты оценили по достоинству.

«Я вижу своё видео в конспекте». В Гомеле преподаватель биохимии завела канал на YouTube, и вот что из этого вышло-10

YouTube-каналу «Рисуем биохимию» всего три месяца. За это время размещенные на нем ролики просмотрели почти 8 000 раз. Высокая посещаемость объясняется легко.

«Я вижу своё видео в конспекте». В Гомеле преподаватель биохимии завела канал на YouTube, и вот что из этого вышло-13

Олег Лузанов, студент Гомельского государственного медицинского университета:
Лучше обычных лекций в том, что можно поставить на паузу и зарисовать необходимые нам моменты. Моя успеваемость благодаря этому повысилась. Я начал больше разбираться, у меня начала больше заинтересованность проявляться. В целом это сказалось положительно.

«Я вижу своё видео в конспекте». В Гомеле преподаватель биохимии завела канал на YouTube, и вот что из этого вышло-16

Екатерина Лузаева, студентка Гомельского государственного медицинского университета:
Во-первых, подача довольно простая, красочная. Рисунки ярко описывают тему, которую преподносят нам. И большинству людей свойственно запоминать графики, схемы и рисунки. Я считаю, что канал «Рисуем биохимию» настроен на то, чтобы студентам было намного проще и легче запоминать.

«Я вижу своё видео в конспекте». В Гомеле преподаватель биохимии завела канал на YouTube, и вот что из этого вышло-19

На создание видеороликов у Марины Громыко уходит почти все свободное время. Но результат вдохновляет на творчество.

«Я вижу своё видео в конспекте». В Гомеле преподаватель биохимии завела канал на YouTube, и вот что из этого вышло-22

Марина Громыко:
Заметила, материал усваивается. Открываешь конспект, там иногда видишь теми же фломастерами, теми же карандашами. Я вижу свое видео в конспекте. И видно, что человек сидел, и не просто записывал – он конспектировал. И на итоговой я вижу: если ролик был, видео по этой теме, то пишут лучше гораздо. То есть им легче.

«Я вижу своё видео в конспекте». В Гомеле преподаватель биохимии завела канал на YouTube, и вот что из этого вышло-25

Не отстают от преподавателя и студенты. Для помощи людям, переболевшим коронавирусом, они создали YouTube-канал под названием «Вы не одни». На нем будущие медики обучают дыхательной гимнастике и другим приемам реабилитации для восстановления после болезни.

# It-технологии # общество # Александр Добриян # Фотофакт

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