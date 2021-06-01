Прямой эфир

«Чтобы Беларусь жила вечно». Какие пожелания дети писали на сердечках во Дворце Независимости?

01 июня 2021 21:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Звонкие голоса во Дворце Независимости 1 июня не смогла заглушить даже громкая музыка. Сюда пригласили 210 ребят со всех уголков Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тех, кого родители в силу разных причин не слишком балуют праздниками. Детей-сирот, малышей из опекунских, приемных и многодетных семей. Ребят, успешных в учебе, творчестве и спорте.

«Чтобы Беларусь жила вечно». Какие пожелания дети писали на сердечках во Дворце Независимости?-1

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Музыка стихнет, сладкие подарки съедят, но на память об этом ярком дне останутся вот такие самодельные сердечки, на которых ребята оставили пожелания главе государства и нашей стране.

«Чтобы Беларусь жила вечно». Какие пожелания дети писали на сердечках во Дворце Независимости?-4

Анна Грунтова:
У меня сердечко, на котором я написала, из какой я области, где я живу и как меня зовут. И пожелала, чтобы Беларусь жила вечно.

«Чтобы Беларусь жила вечно». Какие пожелания дети писали на сердечках во Дворце Независимости?-7

Андрей Кучергин:
Добра, счастья, чтобы никогда не болели.

«Чтобы Беларусь жила вечно». Какие пожелания дети писали на сердечках во Дворце Независимости?-10

Вероника Семенкина:
Самое главное – ему крепкого здоровья, чтобы наша страна держалась дружно и не разрушилась никогда.

«Чтобы Беларусь жила вечно». Какие пожелания дети писали на сердечках во Дворце Независимости?-13

Ярослав Кривицкий:
Я бы пожелал счастья и здоровья.

# Дети # общество # Вероника Кудринецкая # Анна Грунтова # Андрей Кучергин # Вероника Семенкина # Ярослав Кривицкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: я бы хотел задать вопрос Зеленскому. При желании полететь в Крым, мне как сегодня?
01 июня 2021 20:52

Александр Лукашенко: я бы хотел задать вопрос Зеленскому. При желании полететь в Крым, мне как сегодня?

«Я вижу своё видео в конспекте». В Гомеле преподаватель биохимии завела канал на YouTube, и вот что из этого вышло
01 июня 2021 20:47

«Я вижу своё видео в конспекте». В Гомеле преподаватель биохимии завела канал на YouTube, и вот что из этого вышло

Александр Лукашенко: попросил, чтобы Россия изучила вопрос перелёта «Белавиа» в Сочи, Краснодарский край и Казань
01 июня 2021 19:41

Александр Лукашенко: попросил, чтобы Россия изучила вопрос перелёта «Белавиа» в Сочи, Краснодарский край и Казань