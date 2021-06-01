«Чтобы Беларусь жила вечно». Какие пожелания дети писали на сердечках во Дворце Независимости?

Новости Беларуси. Звонкие голоса во Дворце Независимости 1 июня не смогла заглушить даже громкая музыка. Сюда пригласили 210 ребят со всех уголков Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тех, кого родители в силу разных причин не слишком балуют праздниками. Детей-сирот, малышей из опекунских, приемных и многодетных семей. Ребят, успешных в учебе, творчестве и спорте.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Музыка стихнет, сладкие подарки съедят, но на память об этом ярком дне останутся вот такие самодельные сердечки, на которых ребята оставили пожелания главе государства и нашей стране.

Анна Грунтова:

У меня сердечко, на котором я написала, из какой я области, где я живу и как меня зовут. И пожелала, чтобы Беларусь жила вечно.

Андрей Кучергин:

Добра, счастья, чтобы никогда не болели.

Вероника Семенкина:

Самое главное – ему крепкого здоровья, чтобы наша страна держалась дружно и не разрушилась никогда.