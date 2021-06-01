Александр Лукашенко: я бы хотел задать вопрос Зеленскому. При желании полететь в Крым, мне как сегодня?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 1 июня на большом совещании во Дворце Независимости раскрыл подробности переговоров с Путиным в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подставить «василькам» плечо готова Россия. Свежие авиамаршруты для «Белавиа» президенты обсудили детально. Новые рейсы белорусы могут ждать не только в Москву и Санкт-Петербург.
Наталья Стельмах, политический обозреватель телеканала ОНТ:
Вы сегодня сказали о том, что Беларусь будет летать в Крым. С учетом оценки этой территории, это все-таки во многом политическое решение. Я уверена, что многие белорусы с радостью его воспримут. Но все-таки вы всегда говорили о том, что в отношениях с Российской Федерацией наш фундамент – это экономика. Сейчас, когда Беларусь физически пытаются изолировать от остального мира, оставляя нам фактически только восточные ворота, по-прежнему экономика – номер один в переговорной повестке Минска и Москвы?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наиважнейший вопрос. Будет экономика – и Крым, и полеты, все эти вопросы мы решим. А что касается Крыма, вы заметьте, я сказал, что мы проработаем этот вопрос. Но мы не можем тебе запретить лететь в Крым, если ты все время там отдыхала. Через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Я помню, я задал вопрос Порошенко (еще он был президентом), говорю: «Ну, а как мне теперь в Крым попасть?» – «Не вопрос. Я тебя прошу, только через Украину». Сегодня я хотел бы задать вопрос Зеленскому. При желании полететь в Крым, мне как сегодня? Только через Россию. Поэтому мне придется президента Путина попросить, чтобы он как-то меня отвез в Крым. На той шхуне, что мы переговоры вели, с ним сядем, пройдем в Крым. Поэтому я здесь абсолютно свободен и не переживаю. Они устроили эту канитель. Они устроили эту комбинацию на уровне провокации. Поэтому, наверное, с меня взятки гладки, как и со всех остальных белорусов.
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