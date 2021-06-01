Александр Лукашенко: я бы хотел задать вопрос Зеленскому. При желании полететь в Крым, мне как сегодня?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 1 июня на большом совещании во Дворце Независимости раскрыл подробности переговоров с Путиным в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подставить «василькам» плечо готова Россия. Свежие авиамаршруты для «Белавиа» президенты обсудили детально. Новые рейсы белорусы могут ждать не только в Москву и Санкт-Петербург.

Наталья Стельмах, политический обозреватель телеканала ОНТ:

Вы сегодня сказали о том, что Беларусь будет летать в Крым. С учетом оценки этой территории, это все-таки во многом политическое решение. Я уверена, что многие белорусы с радостью его воспримут. Но все-таки вы всегда говорили о том, что в отношениях с Российской Федерацией наш фундамент – это экономика. Сейчас, когда Беларусь физически пытаются изолировать от остального мира, оставляя нам фактически только восточные ворота, по-прежнему экономика – номер один в переговорной повестке Минска и Москвы?