День Победы отмечается в Беларуси

Новости Беларуси. День всенародной гордости и памяти! 67 лет назад 9 мая была одержана победа советского народа в Великой Отечественной войне. Этот день – святая дата для нашей страны. В Беларуси в годы войны погиб каждый третий. Такого массового сопротивления фашистской агрессии не знала ни одна страна в мире! И именно поэтому мы победили! И сегодня слова благодарности всем ветеранам Великой Отечественной, труженикам тыла — всем, кто защищал родину.

С праздником соотечественников поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент отметил, что «этот праздник, являющийся воплощением стойкости и мужества советского народа, занимает особое место в жизни каждого гражданина Беларуси. Великая Отечественная война унесла миллионы жизней и стала невиданной трагедией для всех советских людей. Мы низко склоняем головы перед павшими», — говорится в поздравлении.