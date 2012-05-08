9 мая в Могилеве: план праздничных мероприятий

День победы начнётся с торжественного марша воинских частей Могилёвского гарнизона и завершится праздничным салютом. Подробно с программой можно ознакомиться далее в материале. Источник: Могилевский городской исполнительный комитет.

9:45 — Торжественный марш воинских частей Могилёвского гарнизона (пл.Ленина)

10:00 — Шествие-парад ветеранов Великой Отечественной войны, руководства области и города, представителей трудовых коллективов, общественности Могилёва (пл.Ленина — пл.Советская)

10:30 — Митинг и возложение венков, цветов, гирлянд к вечному огню (пл.Советская)

11:00 — Театрализованный концерт «Нам в наследство досталась Победа» (пл.Советская)

11:00 — «Солдатская каша» (площадка у т/ц «Магнит»)

12:00-16:00 — Праздник «Звенит Победой май цветущий»: праздничный концерт «А песня солдата к Победе вела». Концерт Николая Скорикова (центральная эстрада в Печерском лесопарке)

12:00-16:00 — Театрализованная программа «На солнечной поляночке» (Печерский лесопарк, «солдатская поляна»)

19:00 — Вечер отдыха под духовой оркестр «помним тот цветущий май» (сквер 40-летия Победы)

21:00 — Выступление минского концертного оркестра «Немига» (площадка у городской Ратуши)

22:00 — Праздничный салют

На площадке дома культуры автозавода им. Кирова 9 мая начнётся культурно-развлекательная программа в 9:00. Открытые площадки также будут работать с 12:00 на ул.Челюскинцев, 146; в п.Малая Боровка по пер.Тютчева, 2а; ул.Первомайской, 117; ул.Гришина, 76а, 59а; ул.Якубовского возле монумента «Танк»; ул.Крупской, 182,214; ул.Добролюбова, 7.