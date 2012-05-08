9 мая в Витебске: план праздничных мероприятий

ПЛАН городских мероприятий, посвященных Дню Победы. Источник: Витебский исполнительный комитет.
|
Наименование мероприятия
|
Время проведения
|
Место проведения
|
Торжественные мероприятия
|
9 мая
|
Митинг, возложение цветов и венков к Монументу воинов-освободителей, парад военнослужащих воинских частей и соединений
|
10.00
|
пл.Победы
|
Сопутствующие мероприятия
|
9 мая
|
Концерт творческих коллективов г.Витебска
|
11.30-14.30
|
пл.Победы
|
Концерт творческих коллективов г.Витебска.
|
11.30-14.30
|
Парк Победителей
|
Концерт творческих коллективов учреждений культуры и образования г.Витебска.
|
12.00-16.00
|
пл.Свободы
|
«Витебский вернисаж»
|
10.00-15.00
|
ул.Суворова
|
Концертно-развлекательная программа.
|
11.00-14.00
|
ул.Пушкина
|
Культурно-спортивный праздник.
|
10.00-15.00
|
пойма
|
Праздничная программа «Поклон тебе, Великая Победа!»:
|
10.00
|
зона отдыха г.п.Руба
|
«Парк собирает друзей»
|
11.00-16.00
|
Комплекс культурно-массового отдыха им.Советской Армии – филиал ГУ «Центр культуры «Витебск»
|
«Заапарк запрашае сяброў!»
|
11.00
|
КП КУП «Витебский зоологический парк»
|
Праздник исторического календаря «Няхай памятаюць пакаленні».
|
12.00
|
сцена ГУ «Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо г.Витебска «Двина»
|
Праздничное гуляние и концерт.
|
12.00
|
Парк культуры и отдыха железнодорожников
|
Народное гуляние, посвященное Дню Победы
|
12.00
|
сквер у КДЦ «Первомайский»
|
Музыкально-развлекательная программа
|
12.00-14.00
|
Микрорайон «Билево»
|
Концертная программа с участием духового оркестра
|
14.00-17.00
|
Парк им.Фрунзе
|
Театрализованное представление «Партизанский костер»
|
15.00
|
парк около УК «Музей им.М.Шмырева»
|
Праздничный концерт, посвященный Дню Победы
|
20.00
|
пл.Победы
|
Экскурсии на теплоходах
|
10.00-20.00
|
р.Зап.Двина
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Работа аттракционов
|
10.00-22.00
|
Аллея воинской славы, микрорайоны города