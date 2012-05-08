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9 мая в Витебске: план праздничных мероприятий

08 мая 2012 15:26
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ПЛАН  городских мероприятий, посвященных Дню Победы. Источник: Витебский исполнительный комитет.

Наименование мероприятия

Время проведения

Место проведения

Торжественные мероприятия

9 мая

Митинг, возложение цветов и венков к Монументу воинов-освободителей, парад военнослужащих воинских частей и соединений

10.00

пл.Победы

Сопутствующие мероприятия

9 мая

Концерт творческих коллективов г.Витебска

11.30-14.30

пл.Победы

Концерт творческих коллективов г.Витебска.
Работа аттракционов

11.30-14.30

Парк Победителей

Концерт творческих коллективов учреждений культуры и образования г.Витебска.
Работа аттракционов

12.00-16.00

пл.Свободы

«Витебский вернисаж»
выставка-ярмарка работ народных мастеров, художников, учащихся ДХШ, ДШИ.
Музыкальная программа.　
Работа объектов торговли

10.00-15.00
　11.00-14.00
17.00-19.00
10.00-15.00

ул.Суворова

Концертно-развлекательная программа.
Спортивные состязания

11.00-14.00

ул.Пушкина

Культурно-спортивный праздник.
Работа городка аттракционов

10.00-15.00

пойма
р. Витьба

Праздничная программа «Поклон тебе, Великая Победа!»:
- митинг у памятника Неизвестному солдату «Памяти павших будьте достойны!»;
- праздничный концерт

10.00

зона отдыха г.п.Руба

«Парк собирает друзей»
Прокат инвентаря, работа детского городка аттракционов

11.00-16.00

Комплекс культурно-массового отдыха им.Советской Армии – филиал ГУ «Центр культуры «Витебск»

«Заапарк запрашае сяброў!»
Экскурсии

11.00

КП КУП «Витебский зоологический парк»

Праздник исторического календаря «Няхай памятаюць пакаленні».
Ярмарка-продажа изделий народных ремесел, промыслов и сувенирной продукции

12.00

сцена ГУ «Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо г.Витебска «Двина»

Праздничное гуляние и концерт.
Работа аттракционов

12.00

Парк культуры и отдыха железнодорожников

Народное гуляние, посвященное Дню Победы

12.00

сквер у КДЦ «Первомайский»

Музыкально-развлекательная программа

12.00-14.00

Микрорайон «Билево»

Концертная программа с участием духового оркестра

14.00-17.00

Парк им.Фрунзе

Театрализованное представление «Партизанский костер»

15.00

парк около УК «Музей им.М.Шмырева»

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы
Салют

20.00
22.00

пл.Победы

Экскурсии на теплоходах

10.00-20.00

р.Зап.Двина

Работа аттракционов

10.00-22.00

Аллея воинской славы, микрорайоны города

 

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