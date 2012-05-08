9 мая в Гродно: план праздничных мероприятий

В День Победы в Гродно пройдут торжественный митинг, концертные программы и салют. План праздничных культурно-массовых мероприятий на 9 мая. Источник: Гродненский городской исполнительный комитет.

10.00–10.20

Шествие ветеранов Великой Отечественной войны (от пл. Ленина до пл. Советской)

“За великую Победу – славьтесь, и отцы, и деды!” – торжественный митинг, посвященный Дню Победы

10.20–10.50

Возложение венков к братской могиле воинов и партизан. Пл. Ленина, городской парк имени Ж.-Э. Жилибера

Городской парк имени Ж.-Э.Жилибера

11.00–11.30

“Песня, опаленная войной” – концерт Гродненской городской капеллы

11.00

“А ну-ка, парни!” – военно-спортивный праздник

11.00

Городская молодежная акция “Рекорд Победы”

11.30–12.00

“Дорогами войны” – концерт эстрадно-духового оркестра УВД Гродненского облисполкома

12.00–12.30

Театрализованное выступление рыцарских клубов

12.30–13.30

Концерт духового оркестра Гродненского пограничного отряда

13.30–14.30

“Силовой экстрим” – конкурсно-игровая программа

14.30–15.30

Гала-концерт с участием победителей городского конкурса патриотической песни

15.30–17.00

“Великому подвигу славу поем!” – эстрадный концерт с участием эстрадных студий ГДК г. Гродно, солистов ансамблей воинских частей города

Площадь Советская

18.00–20.50

Молодежная танцевальная программа “Поем тебе мы, праздник мира, родник добра, и славы, и любви”

20.50-21.20

Концерт Е.Гришановой

21.20-21.55

Концерт группы «Тяни-толкай»

21.55-22.00

Акция “Споем День Победы вместе”

22.00

Праздничный салют