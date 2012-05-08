9 мая в Гродно: план праздничных мероприятий

В День Победы в Гродно пройдут торжественный митинг, концертные программы и салют. План праздничных культурно-массовых мероприятий на 9 мая. Источник: Гродненский городской исполнительный комитет.
10.00–10.20
Шествие ветеранов Великой Отечественной войны (от пл. Ленина до пл. Советской)
“За великую Победу – славьтесь, и отцы, и деды!” – торжественный митинг, посвященный Дню Победы
10.20–10.50
Возложение венков к братской могиле воинов и партизан. Пл. Ленина, городской парк имени Ж.-Э. Жилибера
Городской парк имени Ж.-Э.Жилибера
11.00–11.30
“Песня, опаленная войной” – концерт Гродненской городской капеллы
11.00
“А ну-ка, парни!” – военно-спортивный праздник
11.00
Городская молодежная акция “Рекорд Победы”
11.30–12.00
“Дорогами войны” – концерт эстрадно-духового оркестра УВД Гродненского облисполкома
12.00–12.30
Театрализованное выступление рыцарских клубов
12.30–13.30
Концерт духового оркестра Гродненского пограничного отряда
13.30–14.30
“Силовой экстрим” – конкурсно-игровая программа
14.30–15.30
Гала-концерт с участием победителей городского конкурса патриотической песни
15.30–17.00
“Великому подвигу славу поем!” – эстрадный концерт с участием эстрадных студий ГДК г. Гродно, солистов ансамблей воинских частей города
Площадь Советская
18.00–20.50
Молодежная танцевальная программа “Поем тебе мы, праздник мира, родник добра, и славы, и любви”
20.50-21.20
Концерт Е.Гришановой
21.20-21.55
Концерт группы «Тяни-толкай»
21.55-22.00
Акция “Споем День Победы вместе”
22.00
Праздничный салют