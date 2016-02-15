День памяти воинов-интернационалистов - 15 февраля в Беларуси

Новости Беларуси. День памяти воинов-интернационалистов отмечают 15 февраля в Беларуси. Ровно 27 лет назад советские войска покинули Афганистан. Эта война длилась больше 9 лет, став самой продолжительной в 20 веке.

В современной истории о ней часто говорят как о первой антитеррористической операции. Всего дорогами огненного Афгана прошло больше 30 тысяч белорусов. 800 из них так и не вернулись домой. Кто-то был убит, кто-то до сих пор считается пропавшим без вести.

Памятные акции, посвященные этой дате, проходят сегодня, 15 февраля, по всей республике. Традиционно к мемориалу на Острове мужества и скорби в Минске возложили венки и цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Метла, директор благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана»:

В это день все мысли, все чувства посвящаются нашей юности, нашему счастью, нашему горю, которое нам пришлось повидать на той войне.

Сергей Попов, воин-интернационалист:

Погибшие ребята всегда в нашей памяти. Просто сегодня их рядом с нами нет. Присутствие их всегда чувствуется, все они с нами.

Владимир Шоков, председатель совета Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память»:

В этот день я хочу пригласить всех участников не только почтить минутой молчания, будет встреча боевых друзей, которые вместе воевали, которые служили в Афганистане, а также посещаем мы в это время и наши кладбища. Северное, Чижовское кладбище, Королев Стан и многие другие, где покоятся не только наши погибшие, но и многие уже умершие воины-интернационалисты, преждевременно ушедшие из жизни.

Обращение воинам-интернационалистам, ветеранам войны в Афганистане по случаю Дня памяти, направил Президент. В нём говорится:

«Тревожные вызовы современности ежедневно напоминают нам о ценности мира и придают все большую значимость сохранению памяти о мужестве и героизме наших военнослужащих. Мы никогда не забудем о подвиге ветеранов войн и локальных конфликтов, в которых принимали участие белорусы, и не допустим втягивания родной страны в пучину хаоса и раздора.»