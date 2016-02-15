Какие ошибки и нарушения могут привести к административной ответственности?

Все мы знаем поговорку: от ошибок никто не застрахован. Если дело касается закона, то, как говорится, его незнание – не освобождает от ответственности.

Представьте, что ваш поезд задерживается, и вы решили покурить на перроне. Вроде как людей рядом нет и никто этого не видит. Однако… Не тут то было!

На заметку: на том же вокзале есть специально отведённые места для курения.

Во время разговора с человеком, то ли в шутку, то ли это был ваш давний коварный план, обозвали собеседника унизительным словом.

Наконец-то вы решили дома завести питомца. Животное купили, а вот приобрести ему прописку – забыли. В случаи отсутствия регистрации домашнего животного Кодексом административных правонарушений предусмотрен штраф до 15 базовых величин.

А вот ещё одна ситуация: соседка рассказала вам про знакомого сомнительную историю. И главное – по секрету. А вы долго не думая, пересказали ее друзьям.