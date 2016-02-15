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День памяти воинов-интернационалистов отметят 15 февраля в Беларуси

15 февраля 2016 08:09
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15 февраля в Беларуси отмечают день памяти воинов-интернационалистов : тех людей, которые отдали свою жизнь, проходя свою воинскую службу на чужой земле. Для многих белорусов таким местом стал Афганистан. Более подробно на эту тему с гостями программы «Утро. Студия хорошего настроения». Гости студии – Александр Метла, полковник в отставке, воин-интернационалист, Сергей Красовский, заместитель председателя Общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане», Юрий Бельский, воин-интернационалист, бард.

# общество # Воины-афганцы в Беларуси # Фотофакт # Александр Метла # Сергей Красовский # Юрий Бельский

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