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В Гомеле проходит фестиваль световых шоу

15 февраля 2016 05:42
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Новости Беларуси. В Гомель приехали любители жонглировать светом. Первый в стране фестиваль световых шоу собрал десятки коллективов из Беларуси, Украины и России.

Электронно-световые представления пришли на смену традиционному фаер-шоу. Это смесь хореографии, циркового искусства и новейших технологий. На производство одного костюма могут уйти тысячи светодиодов, а для их эффектной работы пишутся специальные компьютерные программы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Малышев, участник фестиваля:
Светодиодный фестиваль первый раз проходит у нас в Беларуси. Он показывает также, что это не просто человек вышел, покрутил палочку. Он должен вложить в это душу. Он должен не только уметь повращать, но и обыграть это, показать.

# общество # Фестиваль # Станислав Малышев

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