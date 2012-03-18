День открытых дверей во внутренних войсках Республики Беларусь

Внутренним войскам Беларуси 18 марта исполняется 94 года. В свой профессиональный праздник они приоткрывают завесы тайны. В день открытых дверей можно было увидеть не только показательные выступления, но и быт военнослужащих.

Здесь не ломают голову как отметить праздник. Правда, чаще всего такие показательные выступления демонстрируются в реальных жизненных ситуациях. Однако кроме повышения боевого мастерства Вооруженные Силы Беларуси усиливают техническую оснащенность.

Валерий Гайдукевич, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь, командующий внутренними войсками:

Все делается для того, чтобы военнослужащий, выходя на службу, себя чувствовал уверенно. Поэтому уделяется внимание оснащению специальными средствами, обеспечению средствами индивидуальной защиты. Это бронежилеты более легкие, удобные, современные электрошокеры.

Под прицелом элитного подразделения – и новое оружие, например, немецкие пистолеты.

Тимофей Крук, начальник службы вооружения внутренних войск МВД Республики Беларусь:

Есть пистолет, который светится в темноте. Даже без фонаря можно очень хорошо прицеливаться. Очень удобен в руке. Очень хорошая вещь.

«Громко» заявляет о себе и ноу-хау – гидродинамический удар, который использует в своей работе саперная группа.

Александр Борисенко, начальник взрывотехнического центра внутренних войск МВД Республики Беларусь:

За 2011 год группами центра было осуществлено 1528 выездов, обезврежено и уничтожено 3370 взрывных устройств.

Теперь им тоже не страшен ни огонь, ни выстрелы. В МВД расширяют программу обучения служебных собак. Одна из новых задач специалистов-кинологов – поиск останков людей в криминальных захоронениях.

Дополнительные предметы появились и на факультете внутренних войск. Офицеров начали готовить для работы в спецотряде Островецкой АЭС. Впоследствии охранять объект будет специальная новая часть. Уже есть договоренность о стажировках в Россию и Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Савостюк, начальник кафедры оперативно-тактической подготовки внутренних войск МВД Республики Беларусь:

Расписана легенда. Это предполагаемое помещение группы «А» (катастрофы или неполадки, которые могут привести к огромным последствия). В этом помещении находятся ядерные реакторы.

В день открытых дверей по воинской части 32-14 представители СМИ убедились, что порядок военнослужащие сохраняют и в быту. Здесь и фэн-шуй не нужен: все необходимое для комфортного проживания, отдыха и работы над собой есть. Ведь это не военная тайна, что для того, чтобы держать марку, нужно учитывать каждую деталь.