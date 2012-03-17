Белорусские вузы рассылают приглашения преуспевающим школьникам и гимназистам

Новости Беларуси. Письма, адресованные победителям районных, областных и республиканских предметных олимпиад, научных конференций и турниров, отправляются по всей стране.

Перечислять его заслуги можно дольше, чем длится урок. 11-классник Валентин преуспевает по химии, биологии, истории и русской литературе. Победы в Олимпиадах, научные конференции – и все «в десяточку». Завидный абитуриент для любого престижного вуза. Письмо с приглашением заниматься на факультете БГУ он получил в числе первых.

Валентин Лукашевич, ученик 11 класса гимназии № 6 Минска:

Наиболее ценное у человечества – это умные талантливые люди, это мозги. Поэтому возможность как можно активнее привлекать людей к обучению в каком-то вузе, посвятить этих людей какой-то профессии – это чрезвычайно важно.

И хотя Валентин с будущим «профессионально» определился (он станет биологом-генетиком), но такое внимание со стороны учебного заведения для подростка – хороший стимул и оценка. А для вуза – шанс получить мотивированного студента.

Дмитрий Свиридов, декан химического факультета Белгосуниверситета:

Главное, чтобы у человека были задатки, чтобы он не совершил ошибку, имея хорошие баллы, неправильно выбрал путь в жизни.

Определиться с профессией – дело сложное и важное. Если большинство нынешних выпускников уже знает ответ на вопрос «кем быть?», то для 9-классника Александра он пока риторический. Хотя парень явно преуспевает в физике.

Александр Коников, ученик 9 класса гимназии № 6 Минска:

Если вытягивать абсолютно все предметы, потом появляется выбор при поступлении, возможность выбрать куда хочешь поступить по баллам.

Валерия Бобрик, ученица 11 класса гимназии № 6 Минска:

Мой отец – хирург. И это сыграло немаловажную роль в моем выборе.

Семья, сверстники, учителя. Определить точный ориентир будущего помогают и на специальных факультативах в школе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основная дилемма, как признаются педагоги, между знаниями учеников и их желанием.

Алеся Рощинская, психолог Белогосуниверситета:

Очень часто бывает, что ребенок очень хорошо знает математику или физику, и говорит, что будет поступать именно туда. Но потом оказывается, что душа не лежит к самой профессии. У человека может быть большое желание быть актером, экономистом, но при этом нет способностей и склонностей, и одного желания здесь будет недостаточно.

Ответ психологов на сей счет однозначный – разумный баланс «хочу» и «могу». Определить будущую сферу деятельности ребенка оптимально еще в 5-6 классе. Активно готовится по нужным предметам начать стоит уже с 7-8. Чтобы в девятом классе, сдавая экзамен за базовый курс, ученик реально оценил свои возможности, а за оставшиеся два года без стресса подготовился к тестированию так, чтобы из абитуриента успешно перейти в статус студента.