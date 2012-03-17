Почему на прилавках белорусских магазинов не находится места для отечественных яблок?

С приходом весны Жанна Михайловна, чтобы восполнить запас витаминов в рационе своей семьи, основной упор делает на овощи и фрукты.

Жанна Статута, покупатель:

Белорусские яблоки очень вкусные. Особенно сад «Дружба». Я всегда чищу такие обработанные яблоки. А белорусские не требуют такого. Вкусные яблоки у нас. Правда, я не знаю, куда они деваются.

Этим же вопросом задаются и многие другие белорусы. Ведь если капусту, лук и зелень отечественного производства на прилавках магазинов найти несложно, то с фруктами дела обстоят иначе.

Покупатель:

Живем в Беларуси, а едим Францию, Испанию. Хотелось бы наши, конечно. Наши по качеству не уступают, просто их нет почему-то.

Небольшое расследование показало, что отечественные яблоки есть и в больших количествах. Правда, пока иностранные занимают полки в наших магазинах, белорусские томятся в хранилищах.

Это фруктохранилище построили три года назад. Его мощность – 3 тысячи тонн. Урожай 2011 года принес хозяйству всего 500 тонн яблок, но даже это количество фруктов аграриям не удается реализовать в срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В период созревания яблок в хозяйствах закладывают стабилизационный фонд – запас фруктов, которые в течение года попадают на прилавки магазинов, а затем на стол потребителям. Графики поставок согласованы, правда, торговые предприятия все чаще их игнорируют, закупая фрукты за границей.

Владимир Бондаренко, директор предприятия:

Управление торговли дает графики тем, кто есть в стабилизационном фонде. На месте решают РАЙПО или Райпотребсоюз. Они мне и присылают графики.

Наши яблоки намного лучше, оно имеет цвет, вкус и запах, оно качественное. Польское возьмете, то кажется, что оно масленое.

Михаил Серков, первый заместитель председателя Комитета госконтроля Брестской области:

В прошлом году россияне активно вывозили наши яблоки. В этом году получилось поставить заслон, чтобы сократить импорт, попытались оставить отечественное яблоко здесь.

В то же время ассортимент наших яблок очень узкий.

Не секрет, что белорусское яблоко от привозного отличает не только вкус, но и его натуральность. Выбор покупателя был бы очевиден, если бы было из чего выбирать.