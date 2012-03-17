Генпрокуратура Беларуси предлагает запретить продажу алкоголя лицам до 21 года

Новости Беларуси. Проблема алкогольной зависимости сегодня по-прежнему актуальна. Каждое третье преступление совершается лицами, находившимися в нетрезвом состоянии. В этой связи был разработан механизм поэтапного сокращения производства низкосортных плодовых вин с прекращением их выпуска и продажи в 2016 году.

Кроме того, предложено разработать проект повышения величины акцизов и цен на алкогольные напитки. Нововведения в действующее законодательство могут появиться уже в этом году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Елисеев, заместитель начальника отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

По поводу возраста Генеральной прокуратурой эта позиция не только согласована, а она едина с Министерство здравоохранения. Предлагается повысить возраст до 21 года. Эта практика оправдала себя во многих странах, в том числе и в США. И никто не заявляет о нарушении каких-либо прав граждан.