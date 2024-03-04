День милиции в Беларуси! Как люди в погонах охраняют покой простых граждан, обсудили в ток-шоу

Как конструируется имидж белорусских правоохранителей? Что с индексом доверия к людям в погонах и какова криминальная обстановка в стране? В День милиции в студии ток-шоу «По существу» ожидается высокая концентрация офицерских звезд и не только. В фокусе дискуссии – угрозы и их предотвращение. «Благодаря Президенту Лукашенко мы подняли престиж воинской службы, престиж службы в органах внутренних дел»

Вадим Боровик, политолог:

Благодаря Президенту Лукашенко мы, во-первых, подняли престиж воинской службы, престиж службы в органах внутренних дел. Во-вторых, мы проходили разные этапы развития, но если бы мы до 2020 года не занимались нормально милицией, то в 2020 году мы бы не показали такие психологические и волевые качества. Наоборот люди проявили себя, в час пик единицы предали в органах власти и в силовом блоке, а в основном стали рядом с Президентом и своей страной, защитили свои семьи, мы помним, как им писали отдельные мошенники угрозы на подъездах, на мусорных баках. В любом государстве, которое хочет сохранить свой суверенитет, развиваться, люди в погонах должны быть в почете. К ним должно быть особое отношение. Но и они со своей стороны должны проявлять максимальную ответственность и уважение к обществу. То, что мы сегодня и наблюдаем. У нас милиция демонстрирует силу тогда, когда это необходимо. У нас с милицией и здороваются, и обращается за помощью, 90 % дружит с милицией. Почему ГУБОП – это бренд качества?

Андрей Ананенко, начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси:

ГУБОП – это своего рода бренд, бренд качества. ГУБОП занимается выполнением трех задач минимум из глобальных. Первое направление – это борьба с коррупцией. Второе направление оперативно-служебной деятельности – борьба с организованной преступностью, в том числе трансграничной. И третье – это борьба с экстремизмом. Безусловно, если посмотреть на все три направления работы, это своего рода уникальное подразделение в системе МВД, которое готово и способно выполнить любую поставленную задачу. Читайте также: Как вернуться беглым в Беларусь? Ответил начальник ГУБОПиК Как с помощью видеофиксации выявляют бесправников? Рассказали в ГАИ В милиции Беларуси непатриотов нет! Как правоохранителям удалось завоевать доверие граждан? Telegram действительно сохраняет анонимность?

Алексей Новаш, заместитель начальника Главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:

Знаете, есть фраза хорошая: «интернет помнит все». Любое действие, проведенное в сети Интернет, оставляет след, только не материальный, а цифровой. Имея определенные навыки и полномочия, зная, как работает процедура… Да, не так просто, порой достаточно сложный процесс. Но это не невозможно установить со временем, с наличием определенных навыков можно. Как из правоохранителей пытались рисовать образ врага в домовых чатах?

Вадим Боровик:

Посмотрите любой домовой чат, 120 квартир. 90 % нормальных здоровых людей, по делу пообщались. Но в этом чате будет 10-15 %, которые будет настраивать против кого-то всех граждан либо к каким-то действиям призывать. Надо понимать, что всегда все революции по инструкции разных служб, разные есть методы манипуляции общественным сознанием. Так и деньги у людей выманивают, если знать массовую либо индивидуальную психологию. Всегда можно, спекулируя определенной темой, тем же ковидом либо еще чем-то, создавать настроение, образ врага. Вот они умели создать такой образ врага в лице в том числе лиц, представляющих правоохранительные органы. Слава богу, мы занимались своими правоохранительными органами с 1996 года по 2020-й, поэтому есть результат. Даже с 1994-го. Поэтому мы в 2020-м выстояли. Но естественно, сегодня мы провели оценку этих событий и, может быть, где-то более бдительны. И где-то почистили ряды, не только в милиции, но и в других системах власти. В МВД рассказали, как можно вернуть украденные мошенниками деньги. Более тысячи экстремистов задержали сотрудники ГУБОПиК за год

Кирилл Казаков:

Судя по сообщениям ГУБОПа, каждый день задерживают. И начинают нагнетать ситуацию: господи, а сколько же вообще задержали? Статистика какая-то есть? Андрей Ананенко:

Борьбой в этом направлении либо выявлением лиц, причастных к экстремистской деятельности, занимаются не только наши ведомства. В том числе и другие службы. Что касается нашей организации, то можно сказать, что более 1 000 человек мы задерживали как по административному, так и по уголовному производству. Кирилл Казаков:

В какой период? Андрей Ананенко:

Где-то за год. Кирилл Казаков:

Это не так много, как кажется. Андрей Ананенко:

Это только наша структура. Более 1 100, вот так. Не количество же самое главное, не чем больше задержать людей, тем лучше. Акцент делается на тех деструктивных людей, которые способны совершить тяжкие и особо тяжкие преступления. Имеются в виду в большей степени теракты. Как помогают люди в работе ГАИ? Кирилл Казаков:

Минске 1 500 звонков в сутки поступает на линию 102, из них треть – сотрудникам ГАИ. А вот чат-бот ГАИ – 18 000 в месяц. Они не заваливают работой вас? Это помогает выявлять еще какие-то преступления?

Виктор Ротченков, заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Помогает, потому что тут мы видим, что граждане видят от нас помощь и адресуют нас в проблемные места. Может один человек сделать за день 300 сообщений, которые не влияют на дорожную безопасность, поэтому есть и такие. Но в целом прямая связь с общественностью и то, где они видят проблему, чтобы мы присоединились, это действительно прямая связь с гражданами. «Абсолютно в каждой службе без исключения сегодня проходят службу женщины»