Абитуриенты более охотно поступают учиться на милиционеров – начальник Могилёвского института МВД

Как конструируется имидж белорусских правоохранителей? Что с индексом доверия к людям в погонах и какова криминальная обстановка в стране? В День милиции в студии ток-шоу «По существу» ожидается высокая концентрация офицерских звезд и не только. В фокусе дискуссии – угрозы и их предотвращение.
Кирилл Казаков, СТВ:
Набор не упал за последние четыре года?
Роман Романчук, начальник Могилевского института МВД Беларуси:
Я вам скажу больше, набор у нас увеличивается, люди более охотно идут. Даже приемная кампания 2023 года показала, что гораздо больше и выше был проходной балл. Это говорит о том, что и качество подготовки будущих абитуриентов, которые хотят стать сотрудниками милиции, курсантами учебного заведения, тоже растет.
Кто такие наши курсанты? Это обычные белорусские парни и девушки, у которых есть чувство долга и чувство справедливости, которые по различным мотивам пришли на службу в органы внутренних дел. У кого-то это династия.
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