Англосаксы используют белорусов для терактов! Как вербуют в мессенджерах – начальник ГУБОПиК

Как конструируется имидж белорусских правоохранителей? Что с индексом доверия к людям в погонах и какова криминальная обстановка в стране? В День милиции, 4 марта, в студии ток-шоу «По существу» ожидается высокая концентрация офицерских звезд и не только. В фокусе дискуссии – угрозы и их предотвращение.
Андрей Ананенко, начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси:
К сожалению, мы сейчас видим динамику, когда спецслужбы других государств, англосаксы, будем говорить, украинские спецслужбы, польские и так далее, используют наших граждан для совершения преступлений как на территории Беларуси, так и на территории в большей степени Российской Федерации.
То есть эти лица, которых удается им спровоцировать, чтобы они совершили преступление, они, к сожалению, ищут их с помощью интернета. Найдя этих людей, соответственно, дается определенное задание, они выезжают для исполнения терактов на критической инфраструктуре. Как правило, железные дороги, предприятия и так далее.
Андрей Ананенко:
Поэтому мы видим в этом направлении определенные негативные тенденции. Именно использование наших граждан для совершения вот этих тяжких преступлений. Это, конечно же, идет через интернет, через мессенджеры и в какой-то части затрудняет работу. Но можно сказать, что за четыре года мы приобрели профессионализм. То есть с учетом тех вызов и угроз, которые за четыре года меняются, с учетом специальной военной операции. Соответственно, мы тоже учимся. Мы тоже учимся выявлять, исследовать. Мы также работаем по выявлению лиц через Telegram и иные мессенджеры.
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