Англосаксы используют белорусов для терактов! Как вербуют в мессенджерах – начальник ГУБОПиК

Как конструируется имидж белорусских правоохранителей? Что с индексом доверия к людям в погонах и какова криминальная обстановка в стране? В День милиции, 4 марта, в студии ток-шоу «По существу» ожидается высокая концентрация офицерских звезд и не только. В фокусе дискуссии – угрозы и их предотвращение.

Андрей Ананенко, начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси:

К сожалению, мы сейчас видим динамику, когда спецслужбы других государств, англосаксы, будем говорить, украинские спецслужбы, польские и так далее, используют наших граждан для совершения преступлений как на территории Беларуси, так и на территории в большей степени Российской Федерации.

То есть эти лица, которых удается им спровоцировать, чтобы они совершили преступление, они, к сожалению, ищут их с помощью интернета. Найдя этих людей, соответственно, дается определенное задание, они выезжают для исполнения терактов на критической инфраструктуре. Как правило, железные дороги, предприятия и так далее.