Защита и в жизни, и в интернете! Как милиционеры оберегают покой граждан?
Чисто, красиво и спокойно – эти комплименты в адрес Беларуси уже сложились в туристический слоган страны, и то, что нам кажется в порядке вещей, у гостей вызывает восхищение. Наша страна входит в список самых безопасных в мире. Уровень преступности снижается, и в 2023 году он стал самым низким за последние пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти цифры говорят сами за себя, но в них больше, чем статистика. Они отражают профессионализм и эффективность нашей милиции.
Сегодня мы говорим спасибо тем, кто днем и ночью охраняет наше спокойствие и создает крепкий фундамент для таких хрупких слов, как мир и порядок.
Единое управление помогает оперативно реагировать на ситуацию в любой точке города, уделять внимание подготовке кадров, создать крепкий коллектив. И если раньше потолок званий упирался в несколько офицерских должностей, то теперь шансов получить золотые звезды и сделать карьеру внутри подразделения стало больше, как и требований к потенциальному кандидату. Просто физической подготовки уже мало.
Андрей Казинец, командир батальона патрульно-постовой службы милиции УВД Могилевского облисполкома:
Портрет сотрудника патрульно-постовой службы милиции специального батальона – это молодой человек в возрасте до 30 лет, который безусловно должен быть патриотом своей родины. Во-вторых, должен иметь выдержку и терпение при общении с гражданами, так как ситуации бывают крайне различные и провокации не исключены во время несения службы.
Тренд последних лет – преступления перетекают в онлайн. Борьба с киберпреступностью стала одним из главных направлений работы милиции. В 2023-м правоохранители зафиксировали более 18 тысяч подобных случаев, практически на четверть больше, чем в 2022 году. Вместе с количеством таких дел растет и их сложность. Теперь доверчивым людям обещают быстро разбогатеть на торговле криптовалютой.
Роман Германенко, старший оперуполномоченный по особо важным делам управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции УВД Гомельского облисполкома:
Часто речь идет о крупных суммах. Проблемно то, что люди, гоняясь за заработком дополнительным и не владея познаниями в этой сфере, доверяют совершенно незнакомым людям, которые предлагают оказать услуги по трейдингу, продаже криптовалюты и прочего и переводят им денежные средства, даже не понимая сути заработка, просто доверяя уговорам этих лиц, что будет автомобиль новый и квартира.
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