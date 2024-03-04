Защита и в жизни, и в интернете! Как милиционеры оберегают покой граждан?

Чисто, красиво и спокойно – эти комплименты в адрес Беларуси уже сложились в туристический слоган страны, и то, что нам кажется в порядке вещей, у гостей вызывает восхищение. Наша страна входит в список самых безопасных в мире. Уровень преступности снижается, и в 2023 году он стал самым низким за последние пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти цифры говорят сами за себя, но в них больше, чем статистика. Они отражают профессионализм и эффективность нашей милиции. Сегодня мы говорим спасибо тем, кто днем и ночью охраняет наше спокойствие и создает крепкий фундамент для таких хрупких слов, как мир и порядок.

Единое управление помогает оперативно реагировать на ситуацию в любой точке города, уделять внимание подготовке кадров, создать крепкий коллектив. И если раньше потолок званий упирался в несколько офицерских должностей, то теперь шансов получить золотые звезды и сделать карьеру внутри подразделения стало больше, как и требований к потенциальному кандидату. Просто физической подготовки уже мало.

Андрей Казинец, командир батальона патрульно-постовой службы милиции УВД Могилевского облисполкома:

Портрет сотрудника патрульно-постовой службы милиции специального батальона – это молодой человек в возрасте до 30 лет, который безусловно должен быть патриотом своей родины. Во-вторых, должен иметь выдержку и терпение при общении с гражданами, так как ситуации бывают крайне различные и провокации не исключены во время несения службы.

Тренд последних лет – преступления перетекают в онлайн. Борьба с киберпреступностью стала одним из главных направлений работы милиции. В 2023-м правоохранители зафиксировали более 18 тысяч подобных случаев, практически на четверть больше, чем в 2022 году. Вместе с количеством таких дел растет и их сложность. Теперь доверчивым людям обещают быстро разбогатеть на торговле криптовалютой.