День, когда поет душа: как отметили 9 Мая в Беларуси

Новости Беларуси. На неделе белорусы отпраздновали 72-ю годовщину Дня Победы, без которой Европа и ее песни были бы совсем другими. 9 мая в одном только Минске на улицы вышли более 650 тысяч человек. У кого-то в руках были портреты их героических дедов и прадедов – воинов в 1945 году, освободивших мир от фашизма, у кого-то – флажки и шарики. А у кого-то – маленькие детки, впервые наблюдающие за таким народным праздником.

Александр Фень, ветеран Великой Отечественной войны, генерал-майор в отставке:

Мой путь боевой: Сталинград, битва под Курском. Затем Беларусь, «Багратион».

Участие в крупных сражениях Великой отечественной, 12 уничтоженных немецких танков, Орден Александра Невского, медаль «За оборону Сталинграда». Но самым главным достижением генерал Фень считает то, что остался живым. И сегодня в свои 94 солдат Победы помнит все до мельчайших деталей. Конечно, вспоминает 9 мая 1945 года. Но его рассказ неожиданно прерывают.

Чтобы сказать спасибо, 9 мая в центре Минска собрались сотни человек. Это не только белорусы. Россияне, прибалты, словаки – многие специально приехали в Минск, чтобы почувствовать дух праздника.

Особенная атмосфера царила в этот день на площади победы. Традиционно у обелиска и Вечного огня проходит церемония возложения венков. Первые цветы у подножия монумента – от Президента Беларуси.

В первые послевоенные годы так масштабно праздник не отмечали. Ограничивались салютом. Все силы были брошены на восстановление разрушенной родины. Парады и шествия возобновились уже в конце 60-х.

В нашей стране День Победы – государственный праздник. Да и в целом у белорусов совершенно особое отношение к этому дню. Мы первыми приняли удар немецкой армии. В Великой Отечественной потеряли одну треть своего населения. Возможно, поэтому с каждым годом эти ряды становятся только плотнее, а 9 Мая отмечают целыми семьями.

В этот день вспоминают тех, кто до победы так и не дошел, и тех, кто помнит май 1945 года, как сегодня. Ветераны – им всем за 90 – поражают жизненной силой и военной выправкой. Они охотно общаются с журналистами, вспоминают сражения и боевых товарищей. Правду о войне важно знать и сохранить. И кто, как ни они, могут справиться и с этим заданием.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Слава богу, что в свое время, лет 10 или 15 назад, мною было принято решение об изучении в школе, вузах отдельно курса «Великая Отечественная война». Это нас спасает. Дети помнят.

О том, что белорусы проявляют интерес к своей истории не только у школьной доски, позже скажет ветеран Фень, который выступает перед школьниками и студентами. Эти воспоминания сегодня на вес золота. На площади Победы и вовсе образовывались открытые лекции. Белорусы хотят знать, что пережили их деды и прадеды на пути к Великой Победе.

Александр Сакеев, ветеран Великой Отечественной войны:

Вдруг как цветы по всей линии, белые флаги, такая радость. Стоим, друг на друга бросаемся, живой, живой.

Дмитрий Марченко, участник Великой Отечественной войны, военный журналист:

Я уже был в специальных войсках, мы были на задании, нам стало известно, что это случилось. Мы радовались, плакали.

Сейчас Беларусь знают, как безопасное и стабильное государство. Наша страна одна из немногих в Восточной Европе не имеет активных или замороженных конфликтов. В то время, как безопасность – вопрос № 1 для многих наших партнеров.

Александр Лукашенко:

Мы уже в третий раз буквально за два десятилетия реформируем и перестраиваем, совершенствуем наши Вооруженные Силы, приспосабливая к возможным негативным событиям. Выводы делаем и извлекаем уроки из того, что происходит во всем мире. Мир крайне неспокоен, идут войны. И в связи с этим приспосабливаем свои Вооруженные Силы для защиты нашего отечества. Поэтому вы можете не переживать за спокойствие и мир в нашей стране.

Традиционно 9 мая на площади Победы очень много людей, гостей, которые приезжают специально для этого праздника к нам в город. 2017 год не стал исключением. Здесь особенно многолюдно. У многих в руках веточки. Это цветок яблони, который и стал символом Дня Победы в нашей стране.

А еще символ Дня Победы – песни военных лет. И это именно та ситуация, когда поет душа.

В праздничных гуляниях в столице участвовали более 650 тысяч человек. В парке Победы пытались воссоздать атмосферу 40-х. А около Дворца спорта проходили состязания на силу и прочность. Одним словом, этот праздник вдохновляет на подвиги.

А уже вечером в небе над столицей на высоте 70 метров расцвели яркие хризантемы и акации. Праздничный салют – 30 залпов. Ровно столько было и в мае 1945 года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.