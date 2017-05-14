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«Это душа нашей нации»: акция, посвященная Дню государственного флага и герба, прошла в Минске

14 мая 2017 13:31
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Новости Беларуси. Площадь Государственного флага 14 мая стала главной концертной площадкой для главной песни страны. Под аккомпанемент сразу двух оркестров здесь хором исполнили гимн Беларуси. Солировали и подпевали народные и заслуженные артисты, профессионалы и совсем юные исполнители.

«Это душа нашей нации»: акция, посвященная Дню государственного флага и герба, прошла в Минске-1

Ирина Дорофеева, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Это душа нашей нации, поэтому каждый человек должен знать и гордиться своими самыми главными символами.

Концерт в литературно-музыкальном формате собрал немало именитых белорусов. Стихи, посвященные идеям национального единства, читали под солнечным небом мирного мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Праздничные даты # Ирина Дорофеева

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