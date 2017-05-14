«Это душа нашей нации»: акция, посвященная Дню государственного флага и герба, прошла в Минске

Новости Беларуси. Площадь Государственного флага 14 мая стала главной концертной площадкой для главной песни страны. Под аккомпанемент сразу двух оркестров здесь хором исполнили гимн Беларуси. Солировали и подпевали народные и заслуженные артисты, профессионалы и совсем юные исполнители.