«Это душа нашей нации»: акция, посвященная Дню государственного флага и герба, прошла в Минске

Новости Беларуси. Площадь Государственного флага 14 мая стала главной концертной площадкой для главной песни страны. Под аккомпанемент сразу двух оркестров здесь хором исполнили гимн Беларуси. Солировали и подпевали народные и заслуженные артисты, профессионалы и совсем юные исполнители.
Ирина Дорофеева, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Это душа нашей нации, поэтому каждый человек должен знать и гордиться своими самыми главными символами.
Концерт в литературно-музыкальном формате собрал немало именитых белорусов. Стихи, посвященные идеям национального единства, читали под солнечным небом мирного мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.