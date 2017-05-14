«У нас их много, но хочется еще»: кому и за что досталась в 2017 году «Телевершина»

Новости Беларуси. Главный конкурс года для телевизионщиков назвал своих героев-победителей. На 13-й «Телевершине» статуэток оказалось рекордно много. 25 основных номинаций плюс четыре специальных. Заметно вырос уровень региональных телекомпаний. Качество их картинки бывает сложно отличить от республиканских каналов. Как никогда широко участвовали в конкурсе детские и культурно-просветительские передачи.

Копилку «Столичного телевидения» пополнили статуэтки за музыкальный проект «Две звезды». Лучшими ведущими развлекательной программы стали Александра Каштанова и Антон Мартыненко. Егор Хрусталев назван лучшим ведущим общественно-политической программы.

Белорусский телевизионный «Оскар» уже 13-й по счету. Именно здесь, на сцене медиа-Олимпа, каждый год происходят самые звездные взлеты. Выбирают лучших ведущих, журналистов, операторов, режиссеров и лучшие проекты. Телекомпания СТВ из года в год, кстати, берет верх именно в личных наградах.

Сергей Прохоров, ведущий СТВ:

Очень волнительно. Это моя первая «Телевершина». Не хочу загадывать, какой выбор сделает профессиональное жюри. Но будет очень приятно, если этот выбор окажется в мою пользу. Хотя для меня главное работа.

Дмитрий Травин, телеоператор СТВ:

Ощущается легкий мандраж, потому что есть вероятность, что выиграю. В любом случае место какое-то получу. Мурашки по коже бегают.

Около 300 заявок от 33 СМИ со всей страны. Конкуренция год от года только растет. По-хорошему удивляют и региональные СМИ. Кстати, на этой «Вершине» четыре награды оправляются по областям. Жюри признается: выбор было сделать непросто.

Вячеслав Булацкий, член жюри XIII Национального телевизионного конкурса «Телевершина»:

Региональные СМИ постоянно совершенствуются. Тематика у них заметно расширилась. Мы видим новые лица, новые телевизионные лица, журналистские, новые ведущие есть интересные в регионах.

Нешуточная борьба каждый год разворачивается за утонченного бронзового мужчину. Вот она – мечта любого телевизионщика: рост – 39 сантиметров, вес – полкило. Замахнуться на такую награду сможешь только если ты лучший в деле. А это уже серьезный поединок. Претендентов на «Вершину» несколько сотен, самих статуэток всего лишь 25.

И вот – она первая награда в медальной копилке телекомпании. Лавры лучшего ведущего общественно-политической программы «Что происходит» у Егора Хрусталева.

Жаркие дебаты в студии, проблемные темы и умение мастерски подливать масло в огонь. Он успешный журналист, ведущий и, кстати, когда-то автор первого на белорусском телевидении ток-шоу. У Егора уже есть одна «Вершина». И вот, на 13-й церемонии, спустя 13 лет – в руках ведущего еще одна.

Егор Хрусталев, телеведущий общественно-политической программы «Что происходит»:

Мы отличаемся от других программ. Мы выходим в прямом эфире. Во-вторых, у нас нет таких полемичных и очень острых спикеров. Я стараюсь внести свою такую тональность, чтобы это была более добрая программа, в которой было место и улыбке, и серьезному разговору.

Чуть позже ведущие объявляют следующую номинацию. И лучшей развлекательной программой признают «Две звезды на СТВ».

Строгое жюри проекта дуэты покоряют вот уже не один сезон. На сцене популярного шоу всегда живой звук, оригинальные номера и давно полюбившиеся белорусском зрителю звездные тандемы.

Юрий Царев, ведущий СТВ:

Хочется надееться, что «Две звезды» продолжатся. Мы найдем еще новые формы, мы найдем еще участников, которые наверняка не оставят никого равнодушными.

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Сейчас самое главное, наверное, это прямая связь со зрителем. Так называемый интерактив. Он может быть очень виден, когда я могу реагировать на картинку путем голосования, звонков в студию. Так и не очень виден. Потому что я могу оставлять какие-то отзывы на сайте или, например, в социальных сетях. И таким образом менять сам телеканал.

Антон Мартыненко, ведущий СТВ:

Это 13-я премия. Число такое. Все ждут, что что-то должно произойти. Может быть, настолько глобальное, что мне дадут «Телевершину». Хотя вряд ли. Наверное, на такое не пойдут организаторы. Это будет слишком круто.

И все-таки магия чисел сыграла свое дело. В хорошем смысле. Задорный тандем весельчака Антона Мартыненко и красавицы Саши Каштановой – победитель в номинации «Лучшие ведущие развлекательной программы». Вот так, Антон, а ты не верил!

Впрочем, делить долгожданную награду тандем начал еще не выходя с церемонии.

Спустя час и раскрыта главная интрига конкурса. Гран-при «Телевизионный проект года» передают в руки наших коллег. Впрочем, рецепта, как стать лауреатом «Телевершины», нет. Будь профессионалом, и, пожалуй, этим все и сказано.

Наталья Надольская, ведущая СТВ:

Моя «Телевершина» – это моя семья. Мой Оскар еще впереди.

Наталья Михайлик, ведущая СТВ:

Я очень надеюсь, что в следующем году программа «Столичные подробности» также получит свою «Телевершину». Думаю, эта программа заслужила.

Корреспонденты СТВ:

У нас их, конечно, много, но хочется еще.

Всегда приятно посмотреть на коллег, в чем-то по-хорошему позавидовать. Получить стимул и рвение к новым творческим победам. Когда видишь, что кто-то сделал, получил «Телевершину», думаешь, что сможешь лучше. И это такой классный заряд.

Я в следующем году, возможно, поднимусь на эту сцену.