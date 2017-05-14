«Счастливый билет» или обременяющая повинность: что думают студенты о распределении в Беларуси

Новости Беларуси. 2017 год для выпускников белорусских вузов будет «двойным». То есть молодыми специалистами выйдут и те, кто учился по четырехлетней программе, и те, кто получал знания пять лет. На рынке труда говорят о дефиците рабочих мест. Та же строительная отрасль сегодня переживает не лучшие времена. А для большинства иностранцев, получавших образование в Беларуси, рабочее место здесь – уже несбыточная мечта. Есть еще один нюанс. Если вуз не сможет обеспечить всех выпускников новыми рабочими местами, то бюджетный набор на следующих год уменьшится. Где же взять вакансии для начинающих свой трудовой путь?

Распределение советского образца было делом суровым и непредсказуемым. Студент едва ли мог повлиять на первую запись в трудовой. После получения заветного диплома молодой специалист мог оказаться в абсолютно любом уголке необъятной родины. Сегодня география – уже, а возможности – шире.

Распределение после вуза во многом похоже на лотерею. Вот только удача здесь зависит вовсе не от случайного совпадения цифр. Сорвать по-настоящему большой куш может только тот, кто ставку сделал на высокий бал аттестата и «на отлично» прошел производственную практику.

Татьяна – девушка серьезная. Раньше бы сказали: спортсменка, комсомолка и просто красавица. Гордость выпускного курса и с трудоустройством справилась «на отлично». Более того, предложение работы и зарплаты ей сделали сразу два предприятия.

Татьяна Ермолович, студент Белорусского государственного технологического университета:

Я не скажу, что был особо волнительный момент. На нашу группу заявок было больше, чем было людей. На 11 ребят было 15 заявок. Все пришли и выбрали то, что хотели, распределились, куда хотели.

Дорогу от студенческой скамьи к первому рабочему месту в 2017 году должны пройти 26,5 тысяч молодых специалистов. Это на 6,5 тысяч больше, чем в прошлом. Летом дипломы о «вышке» получат и те, кто грыз гранит науки целую пятилетку. И те, кто перешел на четырехлетнее обучение.

Андрей Гороновский, проректор по воспитательной работе Белорусского государственного технологического университета:

Мы немножко волновались, понимая, в чем будет специфика этого года. Поскольку идет двойной выпуск. Результаты у нас нормальные. Мы обеспечили практически стопроцентный выпуск всех бюджетных. И часть ребят, которые заканчивали обучение в университете за счет своих средств, также получили рабочие места. Сейчас понимание того, насколько это важно, в большей степени присутствует у выпускников. Жизнь заставляют задумываться над этими вещами.

Конкуренция для свежеиспеченных специалистов – зрелые профессионалы. Их в свободном плаванье немало. Еще несколько лет назад распределение воспринималось едва ли ни как «крепостное право». Сегодня за рабочей путевкой выстраиваются даже «платники».

Анна Нарко, студент Белорусского государственного технологического университета:

Это несомненный плюс, так как на работу молодых специалистов без опыта брать никто не хочет. А университет дает определенную путевку в жизнь, распределяя молодых специалистов.

Сергей Касперович, начальник управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь:

Выпускников, которые не прибыли по месту распределения, становится меньше. Здесь причин много. Это и причины, связанные с тем, что действительно работа по специальности рассматриваться как благо, как не только обязательство, но некие гарантии. С другой стороны, факт неприбытия накладывает определенные финансовые обязательства.

Работать «за идею» нынешние выпускники не готовы. К вакансии, да и к зарплате предъявляют высокие, а иногда и откровенно завышенные требования. Это машиностроительное предприятие готово принять в свои ряды четыре десятка «зеленых» спецов. Но брать «кота в мешке» работодатель не хочет.

Татьяна Супранович, юрисконсульт машиностроительного предприятия:

Здесь я прошла три этапа собеседования. Первое – это тест, второе – практические задание. И устное собеседование. Я являюсь стипендиатом Президентского фонда, включена в банк данных одаренной молодежи. Это тоже поспособствовало тому, чтобы я все-таки сама себя нашла свое первое место работы.

Ирина Везицкая, директор центра профессионального обучения персонала машиностроительного предприятия:

Мы готовы ребятам дать и первое место, и высокотехнологичное оборудование, и поделиться своим опытом. Плюс соцпакет, который мы готовы дать. Это и общежитие, и помощь молодым рабочим, которые получают надбавку к заработной плате.

Представитель предприятия:

Вот эту трехкомнатную квартиру мы предложим нашим молодым специалистам, которых ждем в этом году. Она у нас полностью готова.

И это вовсе не пиар. Этот элитхоз готов встретить молодых сотрудников с распростертыми объятьями. Трехкомнатные апартаменты, финансовая помощь и даже личный транспорт. Такого теплого приема на первом месте работы Евгений Овсеенко никак не ожидал.

Евгений Овсейко, зоотехник-селекционер Малоберестовицкого элитхоза:

По распределению я должен был отработать два года, но я работаю здесь уже третий год. Остался, потому что получили квартиру свою, мне дали личный транспорт («Жигули»), зарплата у нас хорошая.

Аграрии, инженеры, медики и, казалось бы, юристы в этом сезоне на пике востребованности. А вот гуманитарии, а в некоторых вузах даже айтишники едва не оказались за бортом рабочей лодки. Вузам пришлось немало постараться, чтобы «пристроить» вчерашних студентов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Илья Шпак, студент Белорусского государственного технологического университета:

Бывает, некоторые не хотят ехать. Не нашли себе, куда могут пойти, и приходится за 200-300 км ехать от родного дума куда-то, первый раз. Вот это всех настораживает, страх какой-то есть. На моем первом предприятии сказали, что нужно начинать с какого-то минимума, меня поставили мастером цеха. Я еду домой, у меня с жильем проблем нет. А вот насчет зарплаты – на уровне всех лесхозов хорошая.

Студенческая «страшилка» «поехать «в глушь, в Саратов», на низкооплачиваемые должности» вполне может стать реальностью. Правда, для этого нужно сильно «постараться» – все пять лет бюджетного обучения упорно «бить баклуши».