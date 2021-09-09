День города в Минске. Рассказываем, в каком районе дети смогут бесплатно попробовать сладкую вату

Новости Беларуси. Скоро Минск отметит День города, каждый административный район столицы готовит свои гулянья. Организаторы обещают много веселья и шума, вкусных угощений, музыки и танцев. Что будет в программе Партизанского района столицы, рассказала гость программы «Большой город» на СТВ – заместитель главы администрации Партизанского района Людмила Филиппович. Юлия Алексеюк, ведущая:

Расскажите, какие планы в вашем районе, что будет особенно интересно и какие сюрпризы ждут жителей Партизанского района?

Людмила Филиппович, заместитель главы администрации Партизанского района:

Начнем с того, что мы не отходим от традиции. Это будут две основные площадки: площадка Детского центрального парка имени Горького и площадка, которая предназначена для экстремальных видов спорта – это улица Столетова, 1. Мы планируем проведение и концертных программ, в том числе будут активные локации в парке Горького. Это будут и клоуны, и шоу мыльных пузырей, молодежные развлекательные настольные игры, в том числе ребята смогут попробовать абсолютно бесплатно воздушную вату. Что касается вечерней программы, то это будет продолжение концерта до 22 часов, и вечер мы посвятим непосредственно молодежи. На столетовскую площадку мы нацеливаем именно приход детей с родителями, это будет более семейный праздник. Здесь мы планируем и концертную программу наших учреждений образования, дополнительного образования. Кроме этого, будут спортивные локации активного отдыха наших учреждений по спорту. Это СДЮШОР по настольному теннису, по теннису, волейболу, пятиборью, «Цмокi» проведут свой мастер-класс по баскетболу. А также нам помогают устроить активные локации службы РОЧС, ГАИ и Департамента охраны.

Юлия Алексеюк:

Какие мероприятия пройдут для молодого поколения? Людмила Филиппович:

То, о чем я говорила: площадка для молодежи в парке Горького, где будет выступать кавер-бэнд. И открою маленький секрет – это будет Тео. Турнир ветеранов по хоккею на траве. Приглашаем всех принять участие в виде зрительской аудитории. Юлия Алексеюк:

А на каких площадках пройдут праздничные ярмарки?

Людмила Филиппович:

Ярмарки предусмотрены и на первой, и на второй площадках. И кроме выставки-ярмарки, что нам предлагает торговая сеть района, будет организована продажа изделий ремесленников. Кроме этого, выставляются предприятия, которые находятся на территории района, со своей продукцией, которую они не только презентуют, но и предлагают купить. Это «Крыніца», которая будет предлагать известный нам темный квас, а в этот раз она предложит еще и белый квас. Кстати, он получил особую популярность именно этим летом, действительно спасает от жары, поэтому мы приглашаем всех попробовать. Это «Слодыч», который выставит свое знаменитое печенье, а теперь еще и конфеты «Коровка». И Минский молочный завод. Я надеюсь, что будут в линейке новые сырки и йогурты.