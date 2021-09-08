В Беларуси началась уборка картофеля. Показываем, какой сорт дарил Лукашенко Пугачёвой и Путину

Новости Беларуси. В Беларуси вовсю идет сбор яблок и дан старт сезону уборки картофеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Щучинском районе урожай и того, и другого в изобилии. Правда, ящики с яблоками все же слегка легче, чем ожидали: уж очень морозной была зима. Зато по картофелю результат отличный.

С этой недели в «Василишках» начали убирать второй национальный хлеб. Первый в очереди – белорусский красный сорт «Манифест». Говорят, очень вкусный.

Кстати, именно он был замечен среди мешков картофеля, которые Александр Лукашенко подарил и Алле Пугачевой, и Владимиру Путину.

Убрать с полей надо аккуратно и до последнего клубня, потому картофелеуборочные комбайны движутся не быстрее 4 километров в час. Пройти предстоит 120 гектаров. Урожай, уже видно, хороший.

Денис Комар, главный агроном ОАО «Василишки»:

По сравнению с прошлым годом урожай больше где-то на центнеров 40. Конечно, в этом году в период вегетации, где-то середина лета, июнь, была засуха для картофеля, но все же клубни выросли. Не копали. Где-то вырисовывается центнеров 370 картофеля. «Зима действительно морозная была». Узнали, как в Беларуси идет сбор яблок и какой в этом году урожай. Подробнее здесь.