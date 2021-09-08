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В Беларуси началась уборка картофеля. Показываем, какой сорт дарил Лукашенко Пугачёвой и Путину

08 сентября 2021 21:12
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Новости Беларуси. В Беларуси вовсю идет сбор яблок и дан старт сезону уборки картофеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Щучинском районе урожай и того, и другого в изобилии. Правда, ящики с яблоками все же слегка легче, чем ожидали: уж очень морозной была зима. Зато по картофелю результат отличный.

В Беларуси началась уборка картофеля. Показываем, какой сорт дарил Лукашенко Пугачёвой и Путину-1

С этой недели в «Василишках» начали убирать второй национальный хлеб. Первый в очереди – белорусский красный сорт «Манифест». Говорят, очень вкусный.

В Беларуси началась уборка картофеля. Показываем, какой сорт дарил Лукашенко Пугачёвой и Путину-4

Кстати, именно он был замечен среди мешков картофеля, которые Александр Лукашенко подарил и Алле Пугачевой, и Владимиру Путину.

В Беларуси началась уборка картофеля. Показываем, какой сорт дарил Лукашенко Пугачёвой и Путину-7

Убрать с полей надо аккуратно и до последнего клубня, потому картофелеуборочные комбайны движутся не быстрее 4 километров в час. Пройти предстоит 120 гектаров. Урожай, уже видно, хороший.

В Беларуси началась уборка картофеля. Показываем, какой сорт дарил Лукашенко Пугачёвой и Путину-10

Денис Комар, главный агроном ОАО «Василишки»:
По сравнению с прошлым годом урожай больше где-то на центнеров 40. Конечно, в этом году в период вегетации, где-то середина лета, июнь, была засуха для картофеля, но все же клубни выросли. Не копали. Где-то вырисовывается центнеров 370 картофеля.

«Зима действительно морозная была». Узнали, как в Беларуси идет сбор яблок и какой в этом году урожай. Подробнее здесь.

В Беларуси началась уборка картофеля. Показываем, какой сорт дарил Лукашенко Пугачёвой и Путину-13

Картофель еще только начали убирать, а на него уже сыплются заявки от стран СНГ. Отгружает хозяйство клубни и местным школам, и детским садам в качестве спонсорской помощи. И уже поставляет продукт в магазины. Тем временем подходят сроки уборки кукурузы, подсолнечника, а там и сахарной свеклы. Параллельно сеют озимые. Дел у аграриев осенью невпроворот.

# Сельское хозяйство # общество # Денис Комар # Галина Буро # Фотофакт

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