Сборка троллейбусов и приготовление сладостей. На каких предприятиях Минска развит промышленный туризм?

Новости Беларуси. Скоро Минск отметит День города, каждый административный район столицы готовит свои гулянья. Организаторы обещают много веселья и шума, вкусных угощений, музыки и танцев. Что будет в программе Партизанского района столицы, рассказала гость программы «Большой город» на СТВ – заместитель главы администрации Партизанского района Людмила Филиппович. Юлия Алексеюк, ведущая:

На территории Партизанского района есть много промышленных объектов, и сейчас очень развивается промышленный туризм. Расскажите, пожалуйста, о нем подробнее. Как люди могут увидеть, что это такое?

Людмила Филиппович, заместитель главы администрации Партизанского района:

В нашем районе 22 крупных предприятия. Промышленный туризм действительно развивается. Первенство в этом направлении удерживает Минский тракторный завод, который сегодня предлагает очень увлекательную экскурсию по своему предприятию. Можно побывать в цехах, на сборке, принять участие в сборке трактора, посетить замечательный музей, который есть на территории тракторного завода. Там даже открыт 5D-кинотеатр, что тоже очень интересно и увлекательно. Среди других предприятий, которые предлагают в такой же форме познакомиться со своей продукцией, а также принять участие в ее изготовлении, – фабрика «Слодыч» и Минский моторный завод. Но мы на этом не останавливаемся, и такая практика готовится уже к применению на «Белкоммунмаше». Я думаю, что очень многим будет интересно побывать на сборке современных троллейбусов и машин, которые работают на электричестве. Поэтому надеюсь, что на этом мы тоже не остановимся.

Юлия Алексеюк:

Какие мероприятия проводились в вашем районе на протяжении всего 2021 года? Людмила Филиппович:

В 2021 году мы торжественно открыли совместно с посольством Молдовы памятник, посвященный Герою Советского Союза Иону Солтысу, в 2020-м трем учреждениям образования присвоили имена Героев Советского Союза. Это школа № 22 имени дважды Героя Советского Союза Грицевца, средняя школа № 223, рядом с которой находится памятник Иону Солтысу, получила звание этого Героя Советского Союза и гимназия № 5 имени героев встречи на Эльбе. В районе проведено очень много диалоговых площадок, встреч поколений. Мы активизируем работу наших общественных организаций. Сегодня действительно по-новому звучит эта работа среди женщин района. Кстати, мы планируем вместе с «Белой Русью», Белорусским союзом женщин 14 сентября поздравить тех, кто родил в День города. Накануне 1 сентября мы провели масштабную акцию: поздравление с новым учебным годом детей из многодетных семей, детей, имеющих особенности в развитии, к которому тоже привлечены и общественные объединения, и организации, и наш депутатский корпус, и предприятия, и профсоюзное движение, и, конечно, наша молодежь, которая очень активно помогает.