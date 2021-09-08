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«Зима действительно морозная была». Узнали, как в Беларуси идёт сбор яблок и какой в этом году урожай

08 сентября 2021 21:13
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Новости Беларуси. В Беларуси во всю идет сбор яблок и дан старт сезону уборки картофеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Щучинском районе урожай и того, и другого в изобилии. Правда, ящики с яблоками все же слегка легче, чем ожидали. Уж очень морозной была зима. Зато по второму национальному хлебу, как именуют в стране картофель, результат отличный.

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«Зима действительно морозная была». Узнали, как в Беларуси идёт сбор яблок и какой в этом году урожай-1

У сентября головокружительный яблочный аромат. Наливные, с румяным боком, по вкусу сахарные – в сельхозпредприятии «Василишки» стартует сбор сорта Целеста. Срывают яблоки выборочно – сначала самые крупные. На первый сорт требование – не меньше 7 сантиметров в диаметре. Есть и свои тонкости сбора, говорит Анна Артисевич, садовод с 15-летним стажем. Обращаться с десертным яблоком надо бережно.

«Зима действительно морозная была». Узнали, как в Беларуси идёт сбор яблок и какой в этом году урожай-4

Анна Артисевич, садовод ОАО «Василишки»:
Надо аккуратно, двумя пальцами приподнимать вверх, если не снимается, нужно немножко пальчиком, чтобы щелкнуло, была плодоножка. И класть надо аккуратно, чтобы оно не побилось, оно лучше будет храниться.

«Зима действительно морозная была». Узнали, как в Беларуси идёт сбор яблок и какой в этом году урожай-7

Этот карликовый сад уже возрастной – ему под 14 лет. Но плодоносит хорошо, еще на несколько лет его оставят. А пока продумывают ближайшие посадки. Этот год показал: стоит лучше присмотреться к морозостойким сортам, например, белорусской селекции.

«Зима действительно морозная была». Узнали, как в Беларуси идёт сбор яблок и какой в этом году урожай-10

Петр Лютостанский, начальник плодового сада ОАО «Василишки»:
Зима действительно морозная была. И, к сожалению, мы те виды, которые хотели, и тот урожай, который хотели, к сожалению, не возьмем. Все равно урожай в целом достойный, особенно отдельные сорта, которые зимостойкие, которые зимуют очень хорошо, те, которые находятся в очень хорошем рельефе, в хороших местах. Их урожайность не снизилась.

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«Зима действительно морозная была». Узнали, как в Беларуси идёт сбор яблок и какой в этом году урожай-13

Яблоневые сады раскинулись здесь на 72 гектарах. Основа – порядка 10 товарных сортов. Их качеством в 2021 году специалисты довольны.

«Зима действительно морозная была». Узнали, как в Беларуси идёт сбор яблок и какой в этом году урожай-16

Галина Буро, корреспондент:
С деревьев прямиком в торговые точки Гродненской области и Минска. Это ранний сорт, его долго не хранят, надо сразу же продать. А нестандартные яблоки и опавшие идут на переработку. Кстати, в этом году на них повысилась цена.

«Зима действительно морозная была». Узнали, как в Беларуси идёт сбор яблок и какой в этом году урожай-19

Через неделю начнут сбор зимних яблок и закладку стабилизационных фондов. Заверяют: урожая хватит до следующего сезона. Параллельно кипит работа и на поле.

# Сельское хозяйство # общество # Анна Артисевич # Петр Лютостанский # Галина Буро # Фотофакт

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